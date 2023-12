Fallece Ryan O’Neal, protagonista de ‘Love Story’

La industria del entretenimiento está de luto, ya que la tarde de este viernes 8 de diciembre se dio a conocer el deceso de Ryan O’Neal a los 82 años, quien destacó a lo largo de su carrera por su talento en el cine, especialmente al protagonizar la cinta ‘Love Story’.

La noticia se hizo oficial a través de un comunicado que publicó Patrick O’Neal, el hijo del actor, mismo que dedicó un emotivo mensaje que compartió desde su cuenta de Instagram.

“Esto es lo más duro que he dicho jamás, así que allá vamos. Mi padre ha fallecido hoy en paz, con su querido equipo a su lado apoyándole y queriéndole como él nos quería a nosotros”, escribió.

Al respecto de los detalles sobre la causa de muerte del intérprete, su hijo evitó entrar en detalles; sin embargo, Ryan O’Neal fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2012, por lo cual se mantuvo en tratamiento.

Adiós al enorme Ryan O'Neal, el enamorado Oliver de LOVE STORY e HISTORIA DE OLIVER; el atribulado Howard Bannister de ¿QUÉ ME PASA, DOCTOR?; el timador y paternal Moses Pray de LUNA DE PAPEL, y el arribista y jugando con el destino protagonista de BARRY LYNDON. pic.twitter.com/z23dIrR5h5 — Fausto Fernández (@faustianovich) December 8, 2023

Ryan se convirtió en una leyenda de Hollywood por los papeles que tuvo en películas como “What’s Up, Doc?”, “Paper Moon”, “Barry Lyndon”, “A Bridge Too Far”, “The Main Event y The Conductor”; sin embargo, “Love Story” marcó un momento importante en su carrera.