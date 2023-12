Mark Wahlberg revela detalles de la secuela de Uncharted, película que protagoniza con Tom Holland

La saga de Uncharted tendrá una secuela cinematográfica. La película basada en el videojuego fue un éxito taquillero, gracias al protagonismo de Tom Holland y Mark Wahlberg.

Precisamente el actor de 52 años, que hace el papel de Victor Sullivan, revela que hay buenos avances para la segunda entrega de la saga cinematográfica, según reseña una publicación de The Direct.

Los ejecutivos no han confirmado la película, pero Wahlberg admite que el guion de la cinta ya está escrito, lo que deja claro que el proyecto sigue en pie, y que estaba detenido por la huelga de escritores y guionistas de Hollywood.

“He escuchado muchas ideas diferentes. Sé que alguien ha escrito un guion y todavía está trabajando en él, y consistiría en tener el bigote todo el tiempo. Lo cual tiene mucho sentido; obviamente, en esa escena final , tengo bigote”, dijo Wahlberg en entrevista con el medio citado.

“Pasé bastante tiempo dejándolo crecer porque, en un momento, intentamos hacerlo con un bigote falso y, no sé. Simplemente no tengo la confianza para lograrlo. Simplemente se siente como si tuviera un gran trozo de cinta adhesiva sobre mi boca, y me siento ridículo. Admiro a los actores que pueden usar pelucas, prótesis, maquillaje y todo eso. He usado con éxito una prótesis, pero eso fue hace mucho tiempo”, dijo sobre su preparación para la primera película, lanzada en el 2020.

Al no haber fecha exacta en el inicio del rodaje, tampoco hay estreno confirmado. Pero se espera que la cinta llegue en algún momento del primer semestre del 2025.