“Un hombre que resuelva”, tendencia en redes que genera memes y provoca debate

En redes sociales se volvieron tendencia las frases “resolver”, “que resuelva” o “un hombre que resuelva”, así como memes con ellas y las cuales causaron dudas sobre cual fue el origen de esto.

Todo empezó con la publicación que hizo una mujer en su cuenta de X, en donde puso las características que serían las ideales en el hombre que quiera salir con ella.

“Enamórense de un hombre que tenga metas altas, que sea pulcro, huela rico, trabajador y sobretodo que RESUELVA”, escribió la usuaria @_____xemi.

A partir de eso comenzaron a desatarse las más variadas respuestas, como hombres que resolvían problemas matemáticos, pero también ejemplos que aclararon las dudas de cientos de internautas.

enamórense de un hombre que tenga metas altas, que sea pulcro, huela rico, trabajador y sobretodo que RESUELVA — taquira (@_____xemi) November 18, 2023

Una de las explicaciones destacó que tener un novio “que resuelva” es alguien que en conjunto con su pareja ayude a encontrar una solución a un inconveniente que se presente, no una persona que se quede pasmada y deje con el problema solo a su novia.

Por ejemplo, en caso de una accidente vial en que aunque hombre no vaya en el automóvil pueda aportar soluciones para que su pareja salga el apuro, ya sea llamar a una patrulla, al seguro del automóvil, no caer en provocaciones y no bajar del vehículo.

Aunque algunos hombres consideraron en que “resolver” implica que sus parejas no quieren asumir ninguna responsabilidad y dejan todo en sus manos, incluso lo compararon a que en lugar de un novio buscan un padre.

Así se desataron los memes:

Razon 447 de porqué no tengo novio... si te tengo que resuelvas no lo quiero!!! RESUELVE! pic.twitter.com/PYWd9AueKX — CexyRubio (@CexyRubio) December 11, 2023

Menos mal yo sí estudié y sé cómo resolver. Toda mi vida esperando para usarla 🥰 pic.twitter.com/rv5q08xvlA — Adolf (@realAdolfOne) November 20, 2023

Dile al espíritu santo que el te resuelva pic.twitter.com/qLn6gd6yYj — Juega con Ardillas (@TheAdrianMartz) December 12, 2023

X: “grita fuerte que el universo escucha”



Todas las mujeres: QUIERO UN HOMBRE QUE RESUELVA pic.twitter.com/zAAyYSDbLj — SUGARITA MAGNÉTICA (@CarneDeAzucar) December 11, 2023

todas quieren alguien que “resuelva” pero también hay que saber resolver mamita hermosa huevoncita preciosa — leche de fresa (@emojidedurazno) December 5, 2023