Alex Fernández hace una promesa especial a su abuelo Vicente Fernández

Alex Fernández suele visitar frecuentemente el rancho Los 3 Potrillos, donde creció con su abuelo Vicente Fernández. A dos años de la partida del Charro de Huentitán, el cantante decidió dedicarle un tema muy especial, que es su segundo sencillo titulado Mi abuelo vino a visitarme.

“Es una canción que me pone feliz y triste, por acordarme de mi abuelo siempre de alguna manera y es un homenaje él. Me costó mucho trabajo grabar, porque me acordaba de mi abuelo. Además, es una canción que habla de una historia muy bonita, así que cuando cantaba la canción me imaginaba a mi abuelo. De hecho, en el estudio tuvimos que sacar a todo el mundo, apagar las luces y todo para que yo la pudiera grabar e interpretar a gusto; al final, me encantó”, explicó Alex Fernández.

Con los sentimientos a flor de piel por el tema de la vida y la muerte, contó un momento que sigue muy presente en su memoria.

Hay una parte de la canción (Mi abuelo vino a visitarme) que cada vez que la escucho viene una escena que me imagino que me parte más el corazón, porque dice algo así como: ‘Y entonces me agarró la mano como cuando era niño hasta que me quedé dormido’, porque así ocurrió realmente, esa es la parte que más me llevó”, explicó.

Alex Fernández estrena su nuevo sencillo "Mi abuelo vino a visitarme" (Fot: Mini Covarrubias.)

Para el integrante de la dinastía Fernández es importante mantener la promesa que hizo a su Tata, como lo llamaba cariñosamente, de nunca dejar el sonido del mariachi.

“El arreglo es muy sencillo y sí, va a ser como una canción muy cruda en ese aspecto. También muy mexicana, tipo un poco de folclore y así, todo ese rollo. El traje de charro que me puse en el video, pues me lo regaló mi abuelo, era de él y lo adaptamos para mí. Creo que a mi abuelo le hubiera encantado también la canción. Estoy ansioso de ver la respuesta de la gente y ver qué opinan”, agregó.

El también músico reconoció que le cuesta mucho llorar, “cada vez que escucho la canción me salen lágrimas, es la verdad. Y eso que no soy tan chillón, o sea, es muy difícil para mí llorar, no es porque intente no llorar ¿sabes?, sino siempre me ha costado mucho trabajo llorar y cuando escucho esta canción se me empiezan a salir las lágrimas. Aquí cada que la escucho, me empiezo a imaginar la historia y como que me llega muy cañón”.

“Los fans son los que me inspiran a seguir haciendo cosas, además de que ellos son los que le dan la gasolina a la carrera. Pero sí, siempre para mi abuelo, para mi papá y para mí, el público es primordial en esta carrera” — Alex Fernández

Alex Fernández charló con Publimetro desde su casa en Guadalajara, y al preguntarle si tuviera de frente a su abuelo que le preguntaría respondió, “creo que no haría falta hablarle, pero sí me gustaría que viera todo lo que ha crecido Mía. Por ejemplo, que la conociera y platicarle que ya se viene otra bisnieta para él. También, todo lo que hemos estado haciendo en la carrera, todo lo que planeamos hacer en muchos años, platicarle de todos los temas familiares y así. Y más que nada, pues apapacharlo y disfrutar con él”.

Por ahora, tomará unas cortas vacaciones por las festividades navideñas, pero reconoció que está impaciente de tener en brazos a su segunda hija que se llamará Nirvana para el mes de enero.

Recuento de 2023

“Creo que ha sido un súper año de muchas presentaciones, al igual que el 2022. Pero nos estábamos enfocando mucho en las presentaciones y descuidamos un poco el tema de las canciones, es decir, de sacar nuevo material; obviamente esta canción es parte de esa material de mi abuelo, que es parte de un nuevo disco que saldrá en 2024. Se viene un año de muchos shows, pero también de mucha música nueva, promoción y videos”, adelantó Alex.

Mi abuelo vino a visitarme, anécdotas

Alex Fernández grabó el video en los rincones del rancho Los 3 Potrillos, en especial en el lugar donde descansa su abuelo.

“El video tiene como varios detalles de cosas que a mi abuelo le gustaban o donde le gustaba estar, cosas que a él le gustaba hacer. Desde la pose clásica que era como su firma, que nos ponía hasta mi papá y a mí a hacer. Él nos tomaba fotos en esa pose, que es en un árbol que de hecho es justo la portada del sencillo, como una pose que es así (posa) como en el árbol que a él le encantaba. Y así como eso, hay varios detallitos así en el video”, concluyó.

