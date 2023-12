¿Cuál fue la verdadera relación entre Lupillo Rivera y Belinda?

Hace unos años Lupillo Rivera y Belinda protagonizaron uno de los episodios románticos más polémicos. A pesar de que ninguno de los dos lo confirmó en su momento, el cantante llamado ‘Toro del Corrido’ le hizo un regalo a la ex ‘Princesa del Pop Latino’ para lucirse cuando eran compañeros en el programa ‘La Voz’. Lo cierto es que muchos comentarios giraban en torno a ellos hasta el extremo de asegurar en redes sociales, que la parejita ya tenía algún tiempo saliendo y fueron vistos un par de veces.

¿Cuál fue la verdadera relación entre ambos?

Para el desconcierto de muchos, al pasar los meses, Belinda confirmó su noviazgo con Christian Nodal, dejando a los internautas con la duda de qué había pasado con Rivera. Sin embargo, el cantante aprovechó la oportunidad de confesarlo todo y decir cuál fue la verdadera relación que tuvo con la también cantante.

Fue a través del programa ‘Chisme no Like’ donde Javier Ceriani le habló y al hablar sobre Belinda, el cantante reveló que nunca fueron novios, solo se veían de vez en cuando, dejando la confesión que todos ansiaban en la que se comprobaría que aunque no hubo una relación formal, ambos cantantes tuvieron mucho que ver según Lupillo Rivera.

“Belinda y yo nunca fuimos novios”, comenzó diciendo el cantante, ante la incredulidad de los presentadores, “Elisa nos mirábamos de vez en cuando, que es diferente”, le respondió a Elisa Beristain entre risas.

Los espectadores no pudieron quedarse callados y escribieron comentarios relacionados a este tema.

“Lupillo dice eso para que hablen de el, pero todos sabemos que se quedó enamoradísimo de Belinda, hasta se tatuó la cara de la Beli”.

“Menos mal que no fueron novios porque no me imagino el tamaño del tatuaje si lo fuera, porque sin ser se tatuó la cara de ella”.

“Claro que de lo bueno poco, cómo Belinda va a estar tanto tiempo con alguien como él”, son algunos de los comentarios de usuarios en Internet.

Por otro lado, ya el mexicano está confirmado para formar parte de ‘La Casa de los Famosos 4′ que será transmitida por Telemundo.