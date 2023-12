‘Vacaciones de terror’ está lista para provocar nuevos sobresaltos con la versión remasterizada

Vacaciones de terror es una película mexicana, perteneciente al género de terror y suspenso, que se estrenó con gran éxito en 1989, protagonizada por Julio Alemán, Pedro Fernández y Gabriela Hassel. El filme, se ha vuelto un ícono del terror mundial y tendrá su primera proyección ya remasterizada por los especialistas de Vinegar Syndrome.

Vacaciones del terror regresa con una "arregladita" a la pantalla grande. (Foto: Cortesía Andrea Cardona.)

Publimetro platicó con Andrea Cardona, hija del director y guionista René Cardona III sobre está “arregladita” de la cinta y detalles pocos conocidos del histórico rodaje.

“La remasterización es más una cuestión de diseño sonoro, porque el sonido es muy importante en las películas de terror. Se buscaba arreglar esa cuestión y también la parte de color. Ahorita, ya con los nuevos formatos, pues necesitamos tener algo en full HD, la verdad es que no estaba así. Entonces, Vinegar Syndrome, dijo hay que tomar esta pieza, la remasterizamos y la vendemos globalmente a través de nuestra página web. La cinta fue un éxito en Blue Ray, porque mucha gente la empezó a solicitar. Fue algo que realmente yo no me esperaba a ese nivel, también en Estados Unidos. Me emociona mucho poder presentarla por primera vez en Guadalajara”, adelantó.

Vacaciones de terror es la película mexicana del género más exitosa de la historia, que se volvió de culto para algunos.

”Te voy a decir algo como muy padre de Vacaciones de terror, que esta fue la primera película que se pensó hecha también para niños, porque realmente es un terror familiar, ¿sabes? Entonces, la idea es ver si puede regresar las familias a verla en pantalla grande, no solamente la gente adulta, sino también a lo mejor gente más joven”, explicó.

Andrea Cardona señaló cómo fue la reacción de Pedro Fernández al saber sobre el regreso de la cinta.

“Te puedo platicar que Pedrito Fernández sabe de esta remasterización. Fue muy emotivo poder hablar con su hija, porque pues le trajo muchos recuerdos. Creo que esta es una película que da mucho sentimiento a la gente y hace recordar lo que fue México en los 80. Él está muy, pero muy emocionado por saber que esta película se remasterizó y que va a tener otra vida. Mucha gente que participó en Vacaciones de terror, incluyendo mi papá René Cardona y Santiago Galindo, ya no están, pero la cinta puede perdurar, revivir y darle una segunda vuelta a esta película”, agregó.

René Cardona III dirigió su ópera prima a los 25 años, Vacaciones de terror se convirtió en el debut de Santiago Galindo y él. Hay que recordar que tras el éxito del filme se tuvo una secuela con Tatiana, pero tanto Cardona y Galindo tuvieron problemas que motivaron su distanciamiento; quedó pendiente una tercera parte, Cardona III como Galindo, murieron durante la pandemia.

“Fíjate que la película no se iba a llamar Vacaciones de terror. No recuerdo el nombre, tenía otro nombre, creo que era Ella, la muñeca o algo así. Y al terminar la película se la dan al equipo de marketing de Televisa para que puedan hacer el tráiler y nada más viéndolo le dicen a Santiago y a mi papá, ‘oigan chavos, hay que cambiarle el nombre. Hay que ver que sea como más publicitario para que la gente vaya a verla. Y de repente mi papá empieza a contar la historia que es una familia que está viviendo unas vacaciones de terror; así de repente dice uno de los directivos: ‘así es como se tiene que llamar, Vacaciones de terror. Y sin pensar que ese nombre iba a ser tan icónico, salió de repente de una charla de la nada”.

Por lo pronto, ya se piensa en un proyecto para remasterizar otras películas, porque hay una biblioteca de más de 300 películas en el cine mexicano.

“Creo que a la gente le da mucha nostalgia el regresar al cine, salirse de lo digital y de la comodidad de su casa e ir al cine. Entonces creo que ese podría ser un gran proyecto, empezar a ver la forma de poco a poco todo este legado familiar, irlo presentando en pantallas con apoyo de la Cinetecas del país”, señaló Andrea Cardona.

¿Qué pasó con Gaby, la muñeca?

“Te voy a decir una cosa. Antes de que se muriera mi papá, estábamos haciendo unos cursos de vacaciones de terror y decidimos buscarla a una bodega que tenía de producción y no estaba; es decir, desapareció y no queremos ni moverle mejor, no vaya a ser (risa), reveló Andrea.

Actualmente hay muñecas como Anabelle que provocan escalofríos, pero en los ochenta Gaby era la protagonista de las historias de terror.

“De hecho, he visto varios memes que dicen ‘No’, la primera muñeca es la de Vacaciones de terror. Y sí fue así, esta muñeca es muy icónica. Y te platico rapidísimo, esta muñeca sale de otra película que era de mi abuelo que se llama El triángulo diabólico de las bermudas. Entonces, mi papá toma a esa muñeca y decide adaptar una historia junto con Santiago Galindo, que es el productor de la película. Pero esta muñeca tiene mucho background. Te digo que la traía arrastrando desde una película de mi abuelo”, contó.

Primera proyección de Vacaciones de terror

“Mira, ahorita todavía no está asegurado, pero sí, la idea es empezar a hacer estas funciones gratuitas al público, como un homenaje a mi padre y un regalo a todos los fans del cine mexicano”, informó Andrea.

La cita será el próximo 16 de diciembre a las 19:00 horas en la Pantalla Bicentenario de la Cineteca FICG, donde de manera gratuita la gente podrá disfrutar la proyección de uno de los íconos más importantes y exitosos de la cinematografía nacional; la primera parada es Guadalajara.

