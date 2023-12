Conciertos transmitidos en salas de cine y plataformas, un fenómeno en ascenso en México

Las salas de cine y las plataformas viven un nuevo fenómeno en el entretenimiento, ante el aumento de los conciertos en la pantalla. En los últimos dos años, se ha registrado un crecimiento considerable en la cartelera, ante la buena respuesta de la gente.

Pop, rock y sobre todo K-pop son los géneros más populares que han logrado una gran aceptación en las salas de cine y streaming, que es visto como una nueva experiencia para los asistentes.

Conciertos en salas de cine y plataformas provcan un nuevo fenómeno en México (Foto: Gabriela Acosta.)

“Recientemente Taylor Swift fue algo que explotó en todo el mundo que fue uno de los contenidos que más se consumió al final del año. El K-pop ha sido un fenómeno y definitivamente son varios los que hemos tenido. BTS fue un punto y aparte, fue punta de lanza para los conciertos masivos”, comentó Marco Damián, director de +Que Cine de Cinépolis.

Explicó que comenzaron con este tipo de contenidos en el 2018, con una asistencia -aproximada- de 10 mil a 20 mil personas. Tan solo, Yet To Come de BTS superó los 434 mil boletos vendidos.

“Tenemos una industria que tiene un modelo de negocio que se comporta muy diferente a la industria del cine, aunque sea entretenimiento. Es muy interesante ver estos fenómenos, de cómo se compota la audiencia y cómo se generan comunidades. Ahora, también la audiencia en streaming busca algo más, por eso se crean estos microuniversos”, explicó.

Los puntos a favor de la proyección de eventos musicales es que son accesibles, con un costo menor que verlos en un estadio y, para los que no puedan viajar a ver a sus artistas, los tienen al alcance de la mano desde una butaca.

“Por ejemplo, Permission to dance fue en vivo desde Corea del Sur con un pequeño delete por temas de horarios. Por darte un dato, que de verdad me sorprende mucho este año, pues vamos a traer en boletos de cine, solo de conciertos, 1,5 millones de personas que son doce y medio estadios Aztecas llenos”, agregó el directivo.

Metallica, Coldplay, Beyoncé, BTS, Billie Eilish, NTC, Taylor Swift, han sido parte de los artistas que han desfilado por las salas mexicanas de Cinépolis y Cinemex. También, las plataformas digitales han ganado terreno, en cuanto a proyección de conciertos.

“Me parece que las opciones crecen y los conciertos no se pueden quedar atrás. Puedo decirte que en TikTok estamos creciendo en el tema de festivales digitales y conciertos en vivo. Al final, el público gana al tener un amplio menú musical”, dijo Alonso Noriega, gerente de comunicaciones de TikTok Latinoamérica.

Los contenidos alternativos crecen, aunque pudiera pensarse que son una competencia con los foros, en realidad nada superará los conciertos en vivo, pero sí son un complemento para una experiencia.

“La idea de esta ventana +Que Cine es brindar experiencias nuevas. Llevamos 3, 6 millones de boletos, digamos que es una participación importante de los conciertos, pero también otros contenidos que ayudan a la programación tradicional. El K-pop ha hecho casi la mitad, hemos hecho 648 mil boletos solamente de K-pop”, putualizó Marco Damián.

Fenómeno en la pantalla

1.5 millones de boletos, solo de conciertos, se vendieron en las salas de cine; 648 mil boletos solamente de K-pop

2024 . Se estrenará Pet Shop Boys Dreamworld: The Hits Live , el 31 de enero; Queen Rock Montreal, el 18 de enero

. Se estrenará , el 31 de enero; el 18 de enero Contenidos. Las salas de cine buscan traer una diversidad de contenidos alternativos, para atraer a personas entre 5 y 80 años.

Seventeen y BTS, los próximos conciertos

16 de diciembre se transmiten los conciertos de Seventeen Tour ‘Follow’ To Japan: Live Viewing y André Rieu’s White Christmas en las salas de Cinemex y Cinépolis.

20 de diciembre. BTS Monuments Beyond The Star, estreno en Disney+. Primeros dos episodios disponibles. Nuevos episodios todos los miércoles

SEVENTEEN llega a los cines con ‘SEVENTEEN Tour ‘Follow’ to Japan: Live Viewing’. / Foto: PLEDIS Entertainment

