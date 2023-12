Coprotagonistas de Brooklyn Nine-Nine rinden homenaje al fallecido actor, Andre Braugher

La industria del entretenimiento quedo sorprendida con el fallecimiento del actor, Andre Braugher a sus 61 años.

El querido actor falleció este lunes debido a una breve enfermedad, dijo a CNN su publicista Jennifer Allen.

Braugher es conocido por participar en decenas de producciones de cine y televisión después de un sorprendente debut como un soldado sensible en la película de 1989 “Glory”, sobre una unidad de soldados negros durante la Guerra Civil

Los coprotagonistas de la popular serie “Brooklyn Nine-Nine” han expresado su profunda tristeza y han rendido homenaje a Andre Braugher, quien interpretó al Capitán Ray Holt.

Mensaje de sus compañeros

El intérprete de Terry Jeffords en la serie escribió lo siguiente a través de un post en su instagram:

“No puedo creer que te hayas ido tan pronto. Me siento honrado de haberte conocido, reído contigo, trabajado contigo y compartido 8 gloriosos años viendo tu insustituible talento. Esto duele. Nos has dejado demasiado pronto. Me enseñaste tanto.’’

Y continuó: ‘’Te estaré eternamente agradecida por la experiencia de haberte conocido. Gracias por tu sabiduría, tus consejos, tu amabilidad y tu amistad. Mi más sentido pésame a tu mujer y a tu familia en estos momentos tan difíciles. Me enseñaste lo que es una vida bien vivida. Descansa en paz, Andre. Te quiero, tío”.

Por su parte, Chelsea Peretti, la intérprete de Gina Linetti también expresó su tristeza y gratitud por haber compartido escenas con Braugher a través de un post de instagram:

“Te quiero. Echaré de menos tus dulces tonos. Siempre afortunado de haber hecho este viaje contigo. Asiento de primera fila. Eras tan divertido conmigo y el epítome de las aguas tranquilas corren profundas.’’

Y concluyó: ‘’Siempre apreciaré nuestras conversaciones, a menudo conmigo colgado en tu puerta, impidiendo tu salida, y la loca oportunidad de ser tu compañero. ¿Es raro que también me duela lo que el capitán Holt significó para Gina? Realmente esperaba y sabía que volvería a verte. Odio no poder hacerlo”.