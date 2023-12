Acusan a Sergio Mayer de intentar estafar a Wendy Guevara

La influyente figura de las redes sociales, Wendy Guevara, ha acusado a Sergio Mayer, reconocido actor y exintegrante del grupo musical Garibaldi, de intentar estafarla.

Estas acusaciones surgieron después de que Guevara participara en “La Casa de los Famosos México” y ganara el programa, lo que impulsó su popularidad y le brindó diversas oportunidades profesionales. Sin embargo, su camino hacia el éxito no ha sido exento de dificultades.

Tras su salida del programa televisivo, Guevara reveló que estaba en negociaciones con Mayer para que se convirtiera en su representante.

Sin embargo, ahora lo acusa de intentar estafarla mediante un contrato que le otorgaría una parte de las ganancias generadas por sus negocios.

Según Guevara: “Entonces en los papeles que me ha hecho firmar el pinche Sergio, me ha aventado un papel que dice: ‘Cedo mis derechos de cobranza’, de no sé qué”

Y continuó: “Le dije: ¿Por qué me estás dando ese papel?, Te lo juro, ya van dos veces que me da ese papel. ¿Tú crees que le voy a dar los derechos para que cobre por mí? Está loco el Sergio, pero me cae bien”,

Menosprecio y errores pasados

Además de las acusaciones de estafa, Guevara dejó entrever que Mayer la había menospreciado en el pasado y que había cometido errores que ella no estaba dispuesta a repetir.

Aunque mostró cierta simpatía hacia él, dejó claro que, según sus palabras: “Perdono, pero no olvido, luego no podemos cometer los mismos errores o que te peluseen como antes te peluseaban”

Según Guevara, la misma Televisa habría promovido la idea de que Mayer “ayudara” en su carrera, a pesar de que ella ya tenía un equipo de trabajo establecido.

La influencer reveló que la compañía le sugirió esperar a que Mayer la asistiera, pero ella insistió en que ya contaba con un representante.

El desenlace de esta situación es incierto, pero estas acusaciones podrían tener repercusiones tanto para la imagen de Mayer como para su relación con la influyente figura de las redes sociales.