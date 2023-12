Bad Gyal puso en su lugar a Rauw Alejandro en pleno concierto y se arma intenso debate sobre el acoso

Bad Gyal y Rauw Alejandro se han hecho virales por lo que sucedió en una presentación en Puerto Rico, pues la cantante urbana española se negó a bailar y coquetear con él en el escenario.

Esto desató un intenso debate en las redes sociales, porque algunos juzgaron que la española se comportara de esa manera con el puertorriqueño, mientras que otros la defienden, pues probablemente no quería meterse en problemas con su compatriota, Rosalía.

“No, a mí que no me involucre que hay muchas nenas guapas por aquí. Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Yo voy a tocar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta”



- #BadGyal después de rechazar bailar con #RauwAlejandro

No obstante, Rauw Alejandro ha sido quien más críticas ha recibido porque algunos usuarios consideran que intentó ejercer presión social a Bad Gyal para que se prestara a su juego sobre el escenario.

Bad Gyal rechazó a Rauw Alejandro y lo invitó a bailar con otras chicas más lindas, porque ella solo fue a cantar

“Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida. Yo no sé”, anunció Rauw Alejandro, lo que evidentemente incomodó a Bad Gyal, aunque no se quedó callada.

Bad Gyal realmente le dijo a Rauw Alejandro: tranqui, yo perreo sola

“No, no, no. A mí que no me involucre que hay muchas nenas guapas por aquí”, replicó la cantante española, a lo que el ex de Rosalía dijo: “¿Involucren de qué? Si yo ando soltero, mami. ¿Y tú?”

Entonces, Bad Gyal contesta: “Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta”.

No sería la primera vez que la cantante española ha lidiado con este tipo de casos con cantantes masculinos, pues cuando colaboró con Omar Montes, lo bloqueó de sus redes en la semana del lanzamiento del tema que grabaron juntos, “Alocada”.

Bad Gyal para los pies a Rauw Alejandro en medio de un concierto.Ella le dice que no y él la tacha de tímida.Para que veáis que hay hombres que cuando es no, no entienden ek NO y siguen insistiendo. Si esto pasa en un concierto imaginad lo que puede pasar a puerta cerrada...

Se rumoreó que Omar Montes habría tenido un comportamiento “equivocado” con Bad Gyal, es decir, que habría intentado tener intimidad con ella, pero la cantante marcó límites profesionales.

Por eso mismo, muchas mujeres apoyan a la española, quien no se dejó llevar por la presión social que le impuso otro hombre en público, y marcó e hizo valer sus límites.