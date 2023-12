Antonio Banderas hace una versión única de ‘Herodes’ para esta Navidad

Antonio Banderas es un hombre claro en sus ideas y que está en una etapa de su carrera en la que disfruta su trabajo, sobre todo a su familia. El actor español habló sobre el estreno de la cinta Camino a Belén (Journey to Bethlehem) y esos recuerdos que le vienen a la mente en esta época del año.

“Mis padres ya no están conmigo, pero cuando llega Navidad, se genera un sentimiento de nostalgia, melancolía y felicidad. Yo no era un niño rico, pero recuerdo que mis padres hacían todo lo posible por darnos un mágico Día de Reyes. Mi padre nos ponía globos en un pasillo de la casa y colocaba los regalos al fondo. Mi gran recuerdo es que al estar en mi recámara con mi hermano, yo siempre estaba tan sugestionado que cuando llegó mi padre y le preguntó a mi madre: ‘¿están dormidos los niños?’, no reconocí su voz y pensé que eran los Reyes Magos (risa)”, compartió Antonio Banderas.

Antonio Banderas hace el papel de villano con Herodes. La cinta le permitió echar una mirada atrás a las navidades con la familia. (Foto: AFFIRM FILMS.)

En Camino a Belén, el actor hace a un villano cantante en la que interpreta a Herodes.

“Me gustó mucho, porque la película tiene una forma donde va esta historia que es una historia que ya conoce todo el mundo, pero en el término de lo musical, el humor me daba la posibilidad de jugar con el personaje de esta manera hostil y malvada, porque la historia así lo define. Es un hombre que cuando vio amenazado su reinado, al saber que un niño que estaba naciendo en esos momentos sería al que le daría el trono, se dedicó a ir matando a todos los niños que iban naciendo en ese momento”, adelantó.

Dirigida por Adam Anders, la aventura musical live-action para toda la familia incluye melodías navideñas clásicas, humor, fe y nuevas canciones pop, para contar la historia de María, José y el nacimiento de Jesús.

“Toda la película se ve en términos de un cuento, en realidad es un cuento musical con muchísimo humor y muy fresco. La historia lo que sí exuda desde el principio en la versión que nosotros hemos hecho, pues es tener el amor como la base fundamental de la relación entre las personas. Cualquier padre de familia que quiera pasar un buen rato con sus hijos estas navidades va a entrar en un universo que nosotros planteamos que no tiene riesgos, no es agresivo, no hay una violencia impositiva de una religión. Al final, es contar un cuento con humor, de reírnos un poco de nosotros mismos, sin perderle el respeto a la historia”, explicó.

“La gente que vaya a ver la película en el cine saldrá con una sonrisa y ganas de abrazar a sus hijos. La cinta habla del bien y el mal, aunque yo represento al villano, es una historia para calentar el corazón” — Antonio Banderas

Fiona Palomo, hija del actor fallecido Eduardo Palomo y Carina Ricco, protagoniza la cinta junto a Milo Manheim, Mary (María) y Joseph (José), respectivamente.

“Estoy tan emocionada porque ya podrán verla, es una hermosa y colorida historia hecha por un montón de gente maravillosa, con la que me siento tan honrada de haber trabajado. Estoy muy agradecida de haber hecho este papel, para honrar a un ser de tal calibre como Mary. Y trabajar junto a todos estos seres fenomenales, me sentí rodeado de las mentes más brillantes y creativas. Todos derramamos nuestros corazones con este musical para que tal vez el corazón de muchas personas se sienta un poco más iluminado”, comentó la actriz.

Postura de Antonio Banderas sobre la religión

Antonio Banderas es católico, pero señaló que tiene un modo de profesar la religión.

“Lo único que yo rescató de las religiones, de la mía y otras, es el amor por los otros, por el ser humano. Todo lo que tiene que ver con la parte violenta e impositiva, no me interesa. Tengo una relación con la religión muy personal, supongo que todo el mundo lo tiene así, pero solo me interesa el amor. La película se encamina mucho por ahí, es muy blanca, familiar y muy del espíritu de la Navidad, que es algo que desde que soy niño lo he vivido intensamente, porque a mi familia le gustaba reunirse”, señaló el actor de 63 años.

Lo que viene

Carrera. Antonio Banderas afirmó que una de las cosas más importantes de su vida es la vocación de actor y director, “contar historias ha sido mi gran pasión desde pequeño y en ello sigo. Ahora, el teatro se ha convertido en un proyecto muy importante para mí, es eso estoy volcado”.

Navidad. “Pienso que en el mundo actual tan violento, de repente aporta algo, aunque sea muy breve, de ponernos de acuerdo para hacer algo como cenar con nuestras familias, perdonar y tener esperanza. Además, tener buenas intenciones para el próximo año, por los menos por unos momentos somos capaces de hacer algo juntos”.

2024. El actor español tendrá varios estrenos como Paddington in Peru, The Monster of Florence, The last girl y Baby girl.

¿Cuándo se estrena Camino a Belén en el cine?

20 de diciembre llega a las salas de cine en México.