Karla Díaz confesó los días oscuros que vivió en JNS

Pinky Promise es el nombre del programa de YouTube de la cantante Karla Díaz quien a través de este espacio invita a figuras del medio a compartir sus historias y a conocer más de su mundo rosa. A pesar de esta propuesta, Díaz comenzó su carrera a través del grupo musical JNS junto al resto de sus compañeras. Lo cierto es que en medio de su crecimiento como persona y profesional, estar dentro de la banda, no ha sido fácil para ella.

¿Qué ocurrió?

Al parecer llegó el momento de contarlo todo y precisamente Karla se abrió en alma para manifestar los abusos contantes que vivió en JNS. Según la cantante en confesión con Jorge ‘el Burro’ Van Rankin, tanto ella, como Regina Munguía, Melissa López y Angie Taddei sufrieron abusos por Alejandro Sirvent.

“No podíamos decidir nada. De pronto en los vestuarios era de: ‘Te vas a poner esto’, pero no me siento bien. Estás en la pubertad. No te favorecían. No tienes libertad de decir: ‘No me siento cómoda con esto”, expresó la también presentadora.

Recordemos que Alex Sirvent es un reconocido actor, cantante y productor mexicano que inicó su carrera a corta edad en La Onda Vaselina, y posteriormente en la agrupación Mercurio.

Intromisión en su vida personal

Karla Díaz contó que al pasar los años, Alejandro comenzó a entrometerse en su vida personal y allí sí se sentía afectada.

“Nos quería como controlar mucho, como estuve 11 años empezó a meterse un poco más en mi vida personal, con los novios, (me decía): ‘No me parece que andes con este tipo’. A mí me causaba conflicto”, indicó.

Hasta ahora el resto de las integrantes de JNS no han contado su experiencia, pero se espera que en su momento puedan salir a la luz sus opiniones, así como las del mánager que tampoco ha manifestado su posición tras lo expuesto por Díaz.

