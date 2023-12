Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja presentan a la modelo que se hizo pasar por la amante

Kimberly Loaiza publicó un video de su canal personal de YouTube donde admite, para sorpresa de nadie, que la infidelidad de Juan de Dios Pantoja era un truco publicitario para promover su canción “Mal hombre”.

La influencer también anunció que se retiraba de la música y de las redes sociales para enfocarse en su faceta como madre y esposa, no obstante, llamó la atención que, en su intento por llorar, no logró derramar una sola lágrima.

Ahora Kimberly Loaiza publicó otro video con Juan de Dios Pantoja donde presentaron a la modelo que contrataron para que se hiciera pasar por la amante.

También te puede interesar:

Luisito Comunica demuestra que Kim Loaiza no es la que más suscriptores tiene en YouTube

Maquillista revela que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja tratan mal a su personal

Kimberly Loaiza lanza nueva canción y confirma que el escándalo de infidelidad es falso

Juan de Dios Pantoja quiere que lo castiguen a él por el engaño

En el video de YouTube detallaron entre risas que todo se trató de un truco publicitario que se le habría ocurrido a Juan de Dios Pantoja, por lo que quiere que sus fans no culpen a Kimberly Loaiza.

“Realmente no haría lo que ustedes piensan que hice, todo está bien, esto es un engaño y yo entiendo si no me quieren volver a seguir, no me sigan, está bien, voy a cargar con esa cruz porque son ideas estúpidas que de repente se me ocurren y bueno... Literalmente me estoy sacrificando por tu canción, para que veas el acto de amor..., Espero que, a la canción de Kim, ‘Mal Hombre’, le vaya bien”, se excusó el influencer.

Pero eso no era todo lo que tenían que decir, pues Kimberly Loaiza mencionó que también era una lección para que las personas no creyeran todo lo que ven en las redes sociales.

La mayoría de los fans de la pareja se alegraron de que la infidelidad no resultará ser cierta, no obstante, hubo algunos que sí se enfadaron y expresaron que los dejarían de seguir.

Gran parte de los usuarios han comentado que la estrategia de Kimberly Loaiza era sumamente patética, ya que el álbum y la canción resultaron ser un fracaso, aparte de que tampoco creen que se aleje demasiado tiempo de las redes sociales.