Luisito Comunica demuestra que Kim Loaiza no es la que más suscriptores tiene en YouTube

Kimberly Loaiza compartió hace poco haber recibido el Récord Guinness por tener el canal de YouTube en español con más suscriptores en el mundo, sin embargo, Luisito Comunica señaló que no era cierto.

“Me llegó este Récord Guinness por mi canal de YouTube personal. Somos una familia muy grande y es un récord mundial. Gracias por suscribirse a mi canal. Los amo con todo mi corazón. Son los mejores”, fue lo que escribió la cantante e influencer en Instagram junto a una imagen de ella con el certificado enmarcado.

La noticia como era de esperarse se esparció rápidamente, y cuando Luisito Comunica se enteró, realizó un vídeo diciendo que había recibido el reconocimiento erróneamente, pues había otros 3 canales de YouTube con contenido en español con más suscriptores que Kimberly Loaiza.

También te puede interesar:

Luisito Comunica desaparece durante transmisión en vivo

Maquillista revela que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja tratan mal a su personal

Luisito Comunica tiene muy cálida bienvenida a Guadalupe y se sorprende por altas temperaturas

¿Kimberly Loaiza mintió sobre el Récord Guinness?

“La respeto y ha logrado cosas increíbles, esto es más contra la organización de Récord Guinness. ¿En qué momento accedieron? El premio dice por tener el canal de habla hispana más grande en el mundo con 42.9 millones de suscriptores”, empezó Luisito Comunica su vídeo.

Seguidamente, mencionó los canales de YouTube que tendrían más suscriptores que el canal personal de Kimberly Loaiza: “pero Hola Soy Germán tiene 43.8, Fernanfloo tiene 46.7 y Badabun tiene 47.2. Esos tienen más suscriptores”.

Luisito Comunica cuestionó a la organización de los Récords Guinness por no comprobar la información que fácilmente pudieron verificar con una búsqueda en Google, asimismo, mencionó que sabía que estas declaraciones causarían revuelo, y reiteró que no era nada personal contra Kim Loaiza.

@candresperedo Luisito Comunica critica récord Guiness de Kimberly Loaiza por su canal de Youtube! El creador de contenido aseguró que Kimberly Loaiza no debería tener el reconocimiento por tener el canal de Youtube en español con mayor número de seguidores #LuisitoComunica #KimberlyLoaiza #Kimloaiza #noticias ♬ sonido original - Candrés Peredo

A raíz de ello, muchos fans de la cantante empezaron a alegar que el récord se refería a la mujer con más suscriptores, no obstante, en el certificado que recibió no especificaba eso por ningún lado. Kimberly Loaiza no ha dicho nada al respecto de esta controversia hasta los momentos.