Hermana de Octavio Ocaña habla de la sentencia del expolicía

La muerte de Octavio Ocaña conmocionó al mundo del espectáculo mexicano, además de sus familiares que desde ese instante comenzaron a exigir justicia por la resolución en el caso del actor; es por ello que este 19 de diciembre reaccionaron entusiastas ante la sentencia del expolicía Leopoldo Azuara de la Luz.

Los integrantes de la familia del actor de ‘Vecinos’ han luchado por varios meses para obtener justicia por su muerte, especialmente al tomar en cuenta las circunstancias en las que ocurrió, por lo cual luego de que se dio a conocer el veredicto reaccionaron aliviados.

Familia de Octavio Ocaña Instagram analeticiaocana

Hermana de Octavio Ocaña reacciona la sentencia del expolicía implicado

Al respecto de la sentencia de 20 años y 9 meses en prisión por los delitos de homicidio doloso y abuso de autoridad que recibió Leopoldo Azuara de la Luz; la hermana del intérprete, Bertha Ocaña, compartió una publicación para hablar del proceso legal por el que atravesaron.

“Cuando todo comenzó, Octavio tuvo toda la culpa, pero con el paso del tiempo, con un padre que usó su dolor como fuerza, con una madre fuerte y capaz, con unas hermanas destrozadas pero fuertes ante todo y un equipo jurídico humanista y fregón se logró que se hablara de 2 delitos: abuso de autoridad y homicidio culposo, en un principio, pero con el paso del tiempo, gracias a los peritajes independientes que realizamos como familia se acreditó el homicidio doloso”, escribió.

Asimismo, Bertha comentó que luego de recibir la noticia se sintió aliviada por darle justicia a su hermano, ya que al momento de los hechos no pudo hacer nada, tomando en cuenta las circunstancias.

“Dios estuvo en todo momento al volante de este caso, nos rodeo de muchas personas de buen corazón y finalmente nos puso a un juez justo que logró la justicia terrenal, definitivamente no hay más que decir, me siento agradecida con todas las personas involucradas en esta sentencia, no pude hacer nada en su momento por mi hermano porque me enteré demasiado tarde de todo lo sucedido, pero me tomó dos años hacer mucho más de lo que hubiera hecho en ese momento”, añadió.