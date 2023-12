Borracho y enfurecido: Pepe Aguilar explota de ira contra seguidores que le preguntaron si Ángela es de Argentina

Pepe Aguilar protagonizó el momento insólito de las redes sociales, justo antes de terminar el 2023. El cantante mexicano tomó unas copas antes de iniciar un compromiso, y justo en los momentos previos prendió live para interactuar con sus seguidores.

Pero lo que debió ser una charla amena y pacífica con sus fans, se convirtió en una pelea por una pregunta que lo sacó de sus casillas.

Uno de los seguidores trajo a colación las polémicas declaraciones en las que Ángela Aguilar, hija de Pepe, dijo que tenía un porcentaje de ascendencia de Argentina y que por eso apoyaba a la selección de Messi en el Mundial Qatar 2022.

A los fanas mexicanos no les gustó, por la rivalidad futbolística entre ambos países y la polémica se mantiene más de un año después de dichas declaraciones de Ángela.

Durante el live de redes sociales, en el que Pepe Aguilar advirtió estar “borracho”, un seguidor le preguntó si su familia realmente era de Argentina.

“Como les gusta el cuento, me cae de a madre. Más bien tú, ¿por qué te crees tarugadas? Por qué creen puras tarugadas de lo que les cuentan... ¿Argentino y qué? Pues todos somos de todos lados, por el amor de Dios, hombre”, dijo Pepe en la transmisión.

Y después continúa: “¿Cuál es la pinche diferencia de un argentino, con un mexicano, con un chino o con un ingles. Por el amor de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y aunque no hubiera pasado, se me hace una verdadera pendejad*. No de que me llegue sino de que perdamos energía en esas jaladas. O sea tus energías las gastas para decir esa pendejad* (...) Por eso estamos como estamos”, expresó.