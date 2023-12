Caeli demuestra una nueva faceta con “Buenos días BB”

Caeli se consolidó como una de las creadoras de contenido mexicanas más importantes a nivel internacional, no obstante, luego de retirarse de las plataformas por un tiempo, este 2023 regresó para dar un giro en su carrera, ya que incursionó de manera profesional en la música.

La famosa influencer se ha caracterizado por su creatividad y valor para emprender riesgos en su carrera, es por ello que siguió con su sueño al lanzar su propuesta musical, compartiendo su primer sencillo titulado “Buenos días BB”.

Caeli (Cortesía)

Para Publimetro, Caeli compartió su decisión al incursionar en el música, su sueño al firmar con Warner Music y el desarrollo que tendrá su proyecto, ya que lanzará diversas colaboraciones.

¿Por qué decidiste incursionar de manera profesional en la música?

“Llevó ya rato trabajando para este lanzamiento, o sea, todo un trabajo detrás de esto, sobre todo porque yo vengo de YouTube, de estar más de 10 años haciendo comedia, como que no fue un salto fácil, no fue solamente decir quiero hacer música, porque desde chiquita siempre he traído esas ganas de hacer música”.

¿Cómo ha sido el proceso?

“Ya tengo un equipo, firmamos con Warner que eso es increíble, es todo un sueño, o sea, porque tenía las ganas, pero también me daba miedo dar el paso por la gente que me seguía, porque a la gente no le gusta verte en algo distinto. Entonces yo dije en verdad me voy a preparar, si lo quiero tomar en serio y quiero que me tomen en serio en esta nueva etapa”.

Caeli (Cortesía)

¿Cuál fue tu experiencia al colaborar a Yera?

“Lo de Yera fue increíble porque yo empecé con el proyecto y teníamos las canciones, armamos varias porque queríamos un proyecto ya completo, queríamos ir bien armados y decidimos que Buenos días BB era la primera y queríamos a alguien, pero yo quería ser apadrinada por alguien duro y ser resultó ser Yera”

¿Qué viene para tu carrera en 2024?

“Este año cerramos con el remix de Buenos días BB, pero agárrate porque en enero y febrero vienen colaboraciones, el apoyo de artistas ha sido padrísimo, pero claro que voy a tener sencillos, o sea, temas en solitario. También mucha sorpresa porque mi primer show ya es el 27 de diciembre en Chilpancingo, emocionada de que cierro el año ya con un show, o sea, literal arrancó con todo para el 2024″.