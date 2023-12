Laura Bozzo enfurece al ser expulsada de ‘Gran Hermano VIP’

La final del reality show ‘Gran Hermano VIP España’ está cada vez más cerca, es por ello que este miércoles 20 de diciembre se dio a conocer el nombre de un nuevo expulsado, se trató de Laura Bozzo, la cual tuvo que abandonar el concurso, pero como era de esperarse reaccionó molesta.

La famosa presentadora ha participado en más de una ocasión en este tipo de formatos televisivos, como fue el caso de ‘La casa de los Famosos’, siendo señalada por su personalidad y carácter frente a las cámaras, además de la interacción con sus compañeros.

Laura Bozzo fue expulsada de ‘Gran Hermano VIP España’

La abogada ya había sido nominada para salir de la competencia, pero siempre fue salvada por sus seguidores, no obstante, no logró colarse a la final, es por ello que reaccionó furiosa por su eliminación, demostrando que ya no quería seguir en el programa.

“No tengo nada que hablar contigo, por favor ábreme la puerta. Yo me voy ahorita, necesito mi ropa, que me la bajen. No tengo nada más que hablar, más que regresarme a mi país, punto, es todo lo que tengo que hacer”, dijo.

Laura Bozzo: “Tenía una propuesta de un canal de aquí en España, que NO son ustedes, y espero empezar en enero” BOOM la amo #GHVIPSemiFinal #GHVIP21D pic.twitter.com/SxtSezDj6l — xiscopolitan (@sanxisco) December 21, 2023

Pese a todos los sentimientos que experimentó, Laura también externó su emoción por plasmar su personalidad en el programa; asimismo, aprovechó para comentar que podría involucrarse en un nuevo proyecto dentro de España, pero evitó entrar en detalles.

“Estoy muy agradecida por los momentos de risa y de show, yo me he sacado el alma 14 semanas. De alguna manera he salido horrenda por todas las cámaras, toda mi imagen se fue al carajo sin maquillaje y sin nada. La verdad estoy muy contenta porque creo que demostré que de alguna manera a cualquier edad uno puede lograr cosas”, agregó.