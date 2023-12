Lucerito Mijares podría incursionar en las telenovelas, solo si logra superar un “mal hábito”

Lucerito Mijares ha demostrado que heredó el talento musical de sus padres, y también demostró lo buena que es en la actuación gracias a la obra musical “El mago de Wiz”.

Así que como era de esperarse, todo el mundo tiene la duda de si la hija de Lucero y Manuel Mijares tiene ganas de incursionar en el mundo de la televisión, concretamente en las telenovelas.

De hecho, en una reciente entrevista se le preguntó si estaba abierta a realizar este tipo de producciones dramáticas, como lo hace su mamá, y Lucerito Mijares no dudó en responder afirmativamente.

¿Lucerito Mijares podría protagonizar un remake de una telenovela de su mamá?

En una entrevista que les concedió a los medios, Lucerito Mijares compartió su interés de incursionar en las telenovelas, ahora que ya probó tener talento en la actuación.

“¡Sí!, ¿por qué no?”, contestó la joven y cuando los reporteros le preguntaron si le gustaría hacer una versión más moderna de la telenovela “Lazos de amor”, que protagonizó Lucero en 1995, respondió: “¡Claro, por supuesto! Como María Paula”.

Sin embargo, hay algo que le impide aventurarse en el mundo de la televisión, sobre todo en las producciones dramáticas, y es un mal hábito que tiene Lucerito Mijares, al que le costaría mucho deshacerse.

“¿Saben qué? el llamado a las 5 de la mañana a diario, no, no, no me parte, o sea, no puedo, no, no, no aguanto ni a las 10 am, me cuesta muchísimo trabajo, pero si alguna vez se arma alguna noveluca pues yo más qué feliz”, confesó la hija de Lucero.

Por lo que no está del todo cerrada la posibilidad de que Lucerito Mijares siga los pasos de su mamá en las telenovelas, solo tiene que acostumbrarse a levantarse temprano.