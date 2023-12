Aída Cuevas recibió tres propuestas de matrimonio de Juan Gabriel y así le respondió

Aída Cuevas tuvo una relación muy cercana con Juan Gabriel, incluso tiene varios correos electrónicos que le envió el Divo de Juárez (1950-2016) y que guarda como verdaderos tesoros, pues contienen frases de gran significado para ella, que a simple vista pueden ser comunes como, “¿cómo está, mi vida?, ¿qué ha hecho de nuevo?”.

La intérprete conoció a Alberto Aguilera -nombre real de Juan Gabriel– cuando ella tenía 19 años, y desde entonces mantuvieron una relación que solo se rompió el 28 de agosto de 2016, cuando en el artista sufrió un infarto en Santa Mónica, California, que acabó con su vida.

“Él viajaba muchísimo, yo también tenía mis compromisos, pero nunca dejamos de escribirnos, eso es lo que más extraño de él”, comentó la cantante, quien ha realizados discos dedicados al cantautor.

Propuestas de matrimonios

Durante una charla con Anette Cuburu para la emisión de Anetteando en su canal de YouTube, fue la propia Aída Cuevas que confesó que Juan Gabriel le propuso matrimonio tres veces, pero ella lo rechazó.

En la entrevista, la ganadora del Grammy y Grammy Latino, señaló que estuvo casada ocho años con Uriel Alatriste, padre de su hijo Rodrigo y ahijado de Juan Gabriel.

La cantante explicó que en esta etapa, sufrió de violencia física y psicológica, y siempre estuvo cerca el compositor, que se convirtió en un apoyo para ella, “me ayudó mucho a salir de ese hueco”.

Cuevas, narró las razones por las que rechazó al artista mexicano, “primero, porque yo estaba casada”, “segunda por nuestra amistad” y la tercera vez porque él me preguntó: ‘A ver mi reina, ¿por qué no se quiso casar conmigo?’”, a lo que respondí, “porque si yo me hubiera casado con usted siempre hubiera sido la esposa de Juan Gabriel y nunca hubiera sido Aída Cuevas”

Juan Gabriel le propuso matrimonio varias veces a Aída Cuevas. (Foto: Instagram Aída Cuevas.)

En la entrevista con Cuburu, también explicó que él salió a su rescate, “él en su momento me dijo: ‘cásese conmigo, yo veo por ustes y por el niño’, no puedo decir si estaba enamorado de mí o si quería hacer una familia o solo me quería ayudar, pero él me lo ofreció tres veces”, comentó.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: