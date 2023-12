El actor Kamar de los Reyes muere a los 56 años a causa del cáncer

Fallece el actor Kamar de los Reyes a los 56 años, conocido por su papel de villano en Call of Duty (Christopher Polk/Getty Images)

El mundo del entretenimiento vuelve a estar de luto con la muerte del actor puertorriqueño Kamar de los Reyes a los 56 años, así lo informó su familia en un comunicado.

El actor, conocido por interpretar a un pandillero convertido en policía en la telenovela One Life to Live y a un villano en el videojuego Call of Duty: Black Ops II, falleció en Los Ángeles tras una corta batalla contra el cáncer, según un comunicado de Lisa Goldberg, publicista de la esposa de De los Reyes, Sherri Saum.

En One Life to Live, De los Reyes interpretó a Antonio Vega, un miembro de una banda que se convirtió en abogado y luego en policía, junto a Saum. Mientras que en el popular videojuego Call of Duty hizo del villano Raúl Menéndez.

El comunicado de la familia señaló que en el momento de su muerte, De los Reyes estaba rodando la serie All American y había trabajado en la próxima serie de Marvel Daredevil y en la aún no estrenada ficción de Hulu Washington Black, protagonizada por Sterling K. Brow

“De los Reyes vivía en Los Ángeles, sin embargo, su corazón nunca abandonó Puerto Rico”, compartieron en el comunicado de la familia, añadiendo que el actor había participado activamente en los esfuerzos de recuperación después del huracán María en 2017.

Al actor le sobreviven su esposa Saum y sus tres hijos, Caylen, de 26 años, y los gemelos Michael y John, de 9.

