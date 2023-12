Los padres de Clara Chía no soportan a Piqué y esta sería la razón

La separación de Shakira y Gerard Piqué fue una de las más controversiales y ampliamente cubiertas por los medios. Desde entonces, el exfutbolista y su nueva pareja, Clara Chía, han tratado de mantener un perfil bajo.

Sin embargo, la narrativa continúa generando interés, ya que persisten algunos aspectos pendientes entre la colombiana y el líder de la Kings League. Esto incluye decisiones sobre propiedades adquiridas conjuntamente y la planificación de las vacaciones de sus hijos, Milan y Sasha.

Aunque, en esta instancia, la atención se centra en Clara Chía. Sucede que, Jordi Martin, el paparazzi español que previamente expuso la infidelidad de Piqué con Chía, informó que la familia de la joven de 24 años “no tolera” al futbolista, quien se incorporó como nuevo miembro casi un año atrás.

La razón por la que los padres de Clara Chía no soportan a Piqué

Según la narración de Martin, los padres de Chía se pusieron en contacto con él para expresar su desaprobación hacia la relación de su hija con Piqué. Como consecuencia, la joven evita estar en casa durante las noches para evitar conflictos y busca refugio en casa de una amiga. Cuando Piqué viaja a Miami para ver a sus hijos, Clara elige no quedarse en casa de sus padres, sino en la casa de una amiga, ya que está en desacuerdo con la posición de sus padres sobre su pareja. Martin reveló a medios internacionales que la familia de Clara Chía no acepta a Piqué y que los padres de la joven no permiten que él pise su casa.

Jordi Martin, quien ha seguido la relación de Shakira y Piqué desde el principio, aseguró que los padres de Clara Chía consideran a Piqué como “extremadamente soberbio” y que esperaban que su hija compartiera su vida con otro tipo de hombre. Otros medios también informaron que los padres no están conformes con la diferencia de edad, ya que el futbolista es 12 años mayor.

Con las festividades de fin de año aproximándose, el paparazzi añadió que Chía y Piqué están evaluando la posibilidad de pasar las fiestas por separado, especialmente en Navidad, que suele ser un día familiar, y sería incompatible reunir a la pareja con los padres de Chía por razones evidentes.