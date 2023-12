Muere Bram Inscore, compositor musical de BTS

Bram Inscore, quien era un famoso productor y compositor estadounidense que se dio a conocer por su trabajo con artistas como BTS y Troy Sivan, falleció a los 41 años.

También te puede interesar: Tres miembros de BTS estarían preparando álbumes en solitario para 2024

De acuerdo con información de sus familiares y amigos cercanos, el compositor perdió la vida el pasado 19 de diciembre luego de una larga lucha contra la depresión.

“Con el corazón encogido anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Bram Inscore, que puso fin a su vida tras una dura batalla contra la depresión”, revelaron.

🖤 Tras luchar varios años contra la depresión, Bram Inscore, compositor para Troye Sivan y #BTS, se suicida a los 41 años. #DEP 🕊️ pic.twitter.com/Pilx9x8Gwm — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) December 30, 2023

Bram Inscore se interesó en la música a temprana edad, desde el bachillerato y posteriormente tomó la decisión de estudiar música de orquesta y jazz en la Universidad del Sur de California, que fueron las bases para su exitosa carrera en la industria.

Entre los temas en los que contribuyó se encuentran “Blue Neighbourhood”, “Don’t Give Up on Me”, “Lourder than Bombs”, el cual forma parte del disco de BTS titulado ‘Map of the Soul:7’.

El productor fue elogiado en más de una ocupación por su versatilidad y adaptabilidad a casi cualquier tipo de género musical, ya que a lo largo de su carrera trabajó con diversos artistas y agrupaciones, logrando crear exitosas canciones.