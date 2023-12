“Maldito año nuevo y lo que me trajo”, ¿a qué hora poner ‘Si Veo a Tu Mamá’ de Bad Bunny?. / Foto: Rimas

Fue en 2020 cuando Benito Antonio Martínez Ocasio mejor conocido como Bad Bunny estrenó su segundo álbum de estudio titulado YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) del cual se desprende la canción ‘Si Veo a Tu Mamá’ donde el puertorriqueño canta “Maldito año nuevo y lo que me trajo”, frase con la que año con año, sus seguidores el dan la bienvenida al Año Nuevo y para el 2024 no será la excepción.

A tres años de su estreno, el video musical oficial para esta canción en el canal oficial de Bad Bunny en YouTube cuenta con más 450 millones de views o reproducciones y en el caso del visualizer tiene alrededor de 175 millones de visitas sumando un total de 625 millones de streams.

Por otro lado el tema o canción ‘Si Veo A Tu Mamá’ en la plataforma de Spotify supera los 767 millones de streams o reproducciones y con esto, Bad Bunny ahora cuenta con más de 20 canciones que superan dicha cifra dentro de la plataforma de música.

¿A qué hora poner ‘Si Veo a Tu Mamá’ de Bad Bunny?

Así que si quieres gritar la frase “Maldito año nuevo y lo que me trajo”, justo a mitad de la noche, lo único que debes hacer es poner la canción ‘Si Veo a Tu Mamá’ de Bad Bunny el 31 de diciembre de 2023 justo a las 11 de la noche con 58 minutos y 43 segundos para cantar junto al puertorriqueño y darle la bienvenida al 2024 o al Año Nuevo.

Cabe señalar que aunque esta canción no es del todo feliz, el ritmo y humor que le pone el ‘Conejo Malo’ quedan perfectos para la ocasión y con esto, le abrirás paso a un nuevo año lleno de risas, diversión, amor y felicidad.