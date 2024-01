Lalo España ha construido una solida carrera en la industria del entretenimiento mexicano, por lo cual suele enfocarse en aspectos de sus proyectos profesionales; sin embargo, recientemente dio a conocer que padece de una terrible enfermedad, hipoacusia.

El famoso actor es reconocido por su personaje en la serie de televisión ‘Vecinos’, mismo que ha interpretado a lo largo de varios años, del cual sigue obteniendo reconocimiento y cariño de parte de sus fanáticos.

Lalo España como Germán en "Vecinos" (Agencias)

Lalo España revela que padece hipoacusia

Como parte de una entrevista para la revista TVNotas, Lalo España reveló que fue diagnosticado desde hace seis años con hipoacusia, ya que comenzó a presentar ciertas molestias en sus oídos.

“Desde hace seis años comencé a batallar con mi oído izquierdo. No escuchaba bien, visité médicos otorrinos y maxilofaciales; tomé terapias de Reiki, de todo y nada”, dijo.

Por otro lado, ante las dificultades que presentaba para escuchar, el actor recibió la evaluación correcta de parte de un audiólogo; sin embargo, señaló que permanece con las mismas molestias, es por ello que suele tener complicaciones al momento de mantener una conversación.

“Hasta que un audiólogo me detectó hipoacusia, una sensación como si tuviera los oídos tapados. En mi caso no se me quita, vivo así, escucho distorsionado y es cuando confundo palabras”, agregó.

Finalmente, el intérprete mexicano explicó que sentía mucha tristeza por su padecimiento y las dificultades que representaba, pero que poco después comenzó a comprender la situación médica a la que se enfrenta.

“Comencé a deprimirme mucho. Me desesperaba no poder escuchar bien. Por ejemplo en el banco la cajera tenía que repetirme tres veces lo que me pedía, yo le decía perdóname, me sentía súper mal. Después fui entendiendo que estamos de paso, que somos únicos e irrebatibles y que tenía que aprender a vivir con esta característica mía”, comentó.