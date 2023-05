Lalo España parodió a Martha Higareda y su vídeo no tardó en hacerse viral

Las declaraciones de Martha Higareda siguen dando de qué hablar, mejor dicho, siguen inspirando a influencers y comediantes para realizar contenido, como fue el caso de Eduardo ‘Lalo’ España.

En su última entrevista con Yordi Rosado, la actriz declaró que había empezado a hablar a los 4 meses, que se topó con Ryan Gosling en un restaurante y rechazó protagonizar una película junto a Robert Pattinson, por hacer “No manches Frida”.

Estas declaraciones, que para muchos son poco creíbles, hicieron que Martha Higareda fuera tachada de mitómana en las redes sociales, y han sido muchos los memes y vídeos mofándose de ella que se han viralizado, volviéndola tendencia.

A través de su cuenta de TikTok, Eduardo España se mofó de las declaraciones de la actriz, grabando un vídeo de él como si estuviera hablando con Yordi Rosado.

“Mi querido Yordi, no me lo vas a creer. Fíjate que tenía yo la posibilidad de hacer una película con Meryl Streep, pero me llamaron a hacer un cortometraje con el grupo de teatro del Colibrí sin rencores y pues preferí ese trabajo”, fue lo que dijo el comediante en el vídeo.

Esto hizo que la gente lo apodara ‘Márgara Francisca Higareda’, en honor al famoso personaje que interpreta el actor y le añadieron el apellido de la actriz. Pero el troleo a Martha Higareda no acaba ahí, ya que su coprotagonista en “No manches Frida”, también decidió burlarse un poco de ella.

Yo tmb lo guarde 😅😅😅 pic.twitter.com/hsMVSsXLB3 — George Casas (@jorgecasasola19) May 6, 2023

A través de Twitter, Omar Chaparro escribió lo siguiente: “Me entero que mi querida amiga @marthahigareda prefirió trabajar conmigo que con #robertpattinson. ¿Ustedes hubieran preferido lo mismo, cierto?”

Y adjuntó collage de fotografías de él, el actor estadounidense y Martha Higareda, a lo que la actriz comentó: “jaja, te quiero”. No obstante, el actor decidió eliminar el tuit.