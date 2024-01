‘Aguas Siniestras’, la nueva película que aterrorizará a los amantes de las albercas

Este 4 de enero llega a todos los cines la película ‘Aguas Siniestras’ (Night Swim), el thriller sobrenatural basado en el cortometraje de 2014 de Rod Blackhurst y Bryce McGuire, quien también funge como productor. La cinta está protagonizada por Wyatt Russell, Kerry Condon, Amélie Hoeferle y Gavin Warren.

Ve el tráiler oficial de ‘Aguas Siniestras’:

¿Qué veremos en ‘Aguas Siniestras’?

“Ray Waller (Wyatt Russell), un ex jugador de béisbol de las grandes ligas que es obligado a jubilarse anticipadamente por una enfermedad degenerativa y que se muda a un nuevo hogar con su angustiada esposa Eve (Kerry Condon), su hija adolescente Izzy (Amélie Hoeferle) y su pequeño hijo Elliot (Gavin Warren). Esperando en secreto y contra todo pronóstico, volver al béisbol profesional, Ray convence a Eve de que la resplandeciente piscina del patio trasero de la nueva casa será divertida para los niños y le brindará la oportunidad de sanar con fisioterapia. Pero un oscuro secreto en el pasado del hogar desatará una fuerza malévola que arrastrará a la familia a las profundidades de un terror del que no hay escapatoria”, se lee en la sinopsis oficial.

La película ‘Aguas Siniestras’ (Night Swim) llega a los cines este 4 de enero. / Foto: Cortesía (Universal Studios)

En entrevista con Publimetro, el director Bryce McGuire compartió que tras cuando era más pequeño tras ver la película ‘Tiburón’ (Jaws), en su imaginación podría sentir que estaba nadando en la piscina por la noche y era como si hubiera un tiburón debajo de él, “Creí que me me iba a comer, yo sé que no tiene sentido. No es racional, pero recuerdo haber tenido miedo de eso. Así que solo quería contarles a todos mi trauma. Así que ese es mi regalo para todos ustedes, tomen mi trauma infantil”, dijo entre risas.

Bryce McGuire. La película ‘Aguas Siniestras’ (Night Swim) llega a los cines este 4 de enero. / Foto: Cortesía (Universal Studios)

El director Bryce McGuire reveló que tras estrenar el cortometraje descubrió que habían más personas que le tienen miedo a las piscinas, “Quería asegurarme de que hubiera suficiente idea y suficiente historia. Creo que varios años después de hacer el cortometraje tuve la idea. Pensé ‘es una película que es una historia’ y luego tan pronto como tuve esa idea, tomamos el cortometraje hicimos un documento con la historia completa y se lo llevamos a los productores y James Wan fue una de esas personas, vio el cortometraje, le asustó y luego se unió para ayudarnos a hacer esta película”.

La película ‘Aguas Siniestras’ (Night Swim) llega a los cines este 4 de enero. / Foto: Cortesía (Universal Studios)

También señaló que trabajar con James Wan y Jason Blum fue un verdadero honor, “Me ayudaron a mejorarla, agregaron ideas y abrieron puertas, en pocas palabras, me permitieron hacer la mejor versión de mi película, pero siempre siento que me respetaron mucho, siguieron mi visión y eso es un gran regalo” y agregó que no descarta hacer una secuela o una precuela en un futuro, “Creo que hay muchas historias que contar, al final de días es agua”.

La película ‘Aguas Siniestras’ (Night Swim) llega a los cines este 4 de enero. / Foto: Cortesía (Universal Studios)

Por último, compartió cuál es el mensaje que le gustaría que la gente se llevara tras ver la cinta ‘Aguas Siniestras’ y es que la piscina es una especie de espejismo de los sueños que se quieren cumplir, “La gente piensa en qué sueños están persiguiendo y cuál es el costo de esos sueños, tanto buenos como malos, qué sacrificas para conseguir el sueño que deseas y uno se pregunta ‘¿Vale la pena?’, creo que al final del día todos nos hacemos esa pregunta con cualquier cosa que persigamos”, finalizó.