El comediante Dave Chappelle realiza polémica broma sobre la implosión del sumergible Titán

Polémico, controversial y gracioso: son tres características con las que se puede definir al comediante norteamericano, Dave Chappelle. Sin embargo, sus chistes suelen atravesar los límites y en ocasiones suelen ser ofensivos. Las bromas más recientes sobre la implosión del sumergible Titán, que buscaba explorar los restos del Titanic generaron cierto rechazo en Internet.

Dave Chappelle ya ha tenido problemas en el pasado por burlarse de grupos representativos de la comunidad LGTBIQ. Eso no lo ha detenido, ya que sigue bromeando sobre estas golpeadas comunidades, que suelen ser discriminadas en diferentes ámbitos sociales.

En su más reciente especial de Netflix, llamado ‘Dave Chappelle: The Dreamer’, el comediante de 50 años vuelve a ser el centro de la polémica con nuevos mensajes homofóbicos y una broma sobre la muerte de los cuatro tripulantes que iban dentro del sumergible Titán, que implosionó en junio del 2023, cuando iba camino a explorar los restos del Titanic.

“El próximo chiste es uno que me gusta contar, pero no siempre es bien recibido. ¿Saben que no me sale bien? No me salen bien las imitaciones pero haré una... Esta es mi imitación... imitaré a un muerto del Titanic mientras se acerca el sumergible al barco”, inicia Dave Chappelle en su broma.

Luego comienza a hacer gestos en los que imita a un fantasma del Titanic invitando a las víctimas del sumergible, según lo que reseña Milenio. “Acompáñanos a nuestra tumba submarina”, dijo Chappelle en su parodia.

“Dentro de 20 años, cuando cumpla 70 iré en sumergible a ver el sumergible, ojalá para entonces funcione”, finalizó.