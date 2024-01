Green Day lanza verso de ‘American Idiot’, ¿Qué dice la nueva letra?

Durante una transmisión en la cadena de televisión ABC, Billie Joe Armstrong captó la atención del público al lanzar un mensaje contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mientras la banda de rock punk Green Day interpretaba su éxito de 2004, ‘American Idiot’. La actuación generó una fuerte ovación por parte de la audiencia y provocó numerosas reacciones en las redes sociales.

¿Qué dice la “nueva letra” de American Idiot?

Durante su actuación de Año Nuevo, los integrantes de Green Day modificaron la letra original que dice “I’m not a part of a redneck agenda” (‘No soy parte de la agenda redneck’, haciendo referencia a un estereotipo) por “I’m not a part of the MAGA agenda” (‘No soy parte de la agenda MAGA’).

Este cambio se relaciona directamente con el ex presidente republicano de los Estados Unidos, quien impulsó la ‘agenda MAGA’, cuyas siglas significan “Make America Great Again” (‘Hagamos a América Grandiosa de Nuevo’).

"I'm not a part of the MAGA agenda..." -Green Day on New Year's #RockinEve tonight. pic.twitter.com/KdQua9QsFe — Tony Morrison (@THETonyMorrison) January 1, 2024

Este hecho generó diversas opiniones, pues muchos elogiaron la decisión de expresar su postura en relación a Trump de cara a las próximas elecciones de 2024, mientras que otros consideraron que fue un acto propagandístico inapropiado.

Cabe resaltar que, en octubre, la banda comunicó su retorno con el lanzamiento de la canción ‘The American Dream is Killing Me’, la cual estará incluida en su próximo álbum ‘Saviors’, programado para el 19 de enero de 2024.

“Saviors es una invitación al cerebro de Green Day, su espíritu colectivo como banda, y una comprensión de la amistad, la cultura y el legado de los últimos más de 30 años”, indican

“Es crudo y emocional. Divertido y perturbador. Es una risa del dolor, llorar en el tipo de disco de felicidad”, explicó la banda de rock estadounidense.