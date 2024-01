Maite Perroni confirma despido de mánager de RBD por irregularidades en la gira

RBD tuvo un exitoso regreso a los escenarios en 2023. El reencuentro del grupo se dio quince años después de su última gira de conciertos con Tour del Adiós, en el año 2008.

Soy Rebelde Tour los puso entre las giras más esperadas y lucrativas del año, con un paso positivo por Estados Unidos y Latinoamérica.

Maite Perroni regresó de vacaciones y fue sorprendida por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue cuestionada sobre Alfonso Herrera.

“RBD somos nosotros 6. Hay historias que cumplen ciclos y etapas. Ha habido muchísimo amor y RBD somos nosotros seis. Poncho tomó una visión diferente que se apoyó y entiende”, puntualizó.

Por ahora, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Dulce María y Christian Chávez, enfrentan la reciente noticia del supuesto despido de la persona que se decía era su representante, Guillermo Rosas, quien se vio envuelto en una serie de rumores.

“Pues que iniciamos un ciclo con él, estuvimos compartiendo con él el inicio de todo este tour, algunos conciertos y después seguimos adelante nosotros. En este momento la verdad es que no podemos hacer ningún tipo de declaración que haga un señalamiento así (desfalco), solamente que estamos haciendo el cierre administrativo del tour y más adelante podremos tener más claridad de las cosas…”, dijo ante las cámaras.

La prensa reunida en el lugar preguntó si Rosas seguía trabajando con RBD, a lo que Perroni respondió: “Ya no es parte del equipo…”.

También dejó en claro que ella no tuvo gran acercamiento con el exrepresentante, “tengo entendido que no era mánager de nadie. Conmigo no, yo no había tenido ninguna relación profesional con él, solamente 20 años atrás cuando él fue parte del equipo de la gira del empresario que llevó el tour de RBD hace 20 años…”.

¿Quién es Guillermo Rosas?

El historial de Guillermo Rosas muestra que ha trabajado con Gloria Trevi, Paulina Rubio, Anahí, entre otros.

Habrá conciertos de RBD en 2024

“Por lo pronto es que el tour era hasta este 21 de diciembre, ese era el ciclo que se planeó, que se organizó, que se vivió y la vida ojalá nos sorprenda a todos porque creo que para nosotros también sería muy lindo. Vamos a ver qué depara este año…”, dijo la cantante, quien por ahora permanecerá enfocada a su familia y a su faceta de productora.

