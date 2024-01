Conoce todos los conciertos que no te puedes perder en 2024

Tras la reactivación de la escena musical el año pasado, este 2024, decenas de artistas y muchas de las bandas más reconocidas a nivel mundial llegarán a la Ciudad de México, de la cual siempre hacen una parada obligatoria donde deleitarán a todos sus fans que estuvieron esperando años por su regreso, por eso te dejamos una lista con los conciertos y festivales que no te puedes perder este año.

Enero

Slash, Myles Kennedy & The Conspirators

El guitarrista de Guns N’ Roses, Saul Hudson mejor conocido como Slash, sorprendió a todos sus fans al revelar que ofrecerá un concierto junto a Myles Kennedy y The Conspirators como parte de la gira mundial ‘River Is Rising – Rest Of The World Tour ‘24′.

¿Cuándo? - 23 de enero

¿Dónde? - Pepsi Center (CDMX)

Slash. / Foto: Getty Images (Phillip Faraone/Getty Images for Gibson)

Febrero

TWICE

El grupo femenino de k-pop, TWICE, integrado por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, perteneciente a la compañía JYP Entertainment, estará llegando a tierras mexicanas durante el mes de febrero como parte de su quinta gira mundial ‘Ready To Be’. Su última visita en julio de 2019, donde ofrecieron un concierto completamente sold out o con localidades agotadas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

¿Cuándo? - 2 y 3 de febrero

¿Dónde? - Foro Sol (CDMX)

TWICE. / Foto: JYP Entertainment

LP

LP (elle), artista, cantante y compositor multi-platino con sede en Los Ángeles, se presentará en las principales ciudades de la República Mexicana como parte de su gira mundial, en donde se podrá escuchar su nuevo álbum titulado “Love Lines”.

¿Cuándo? - 10 de febrero

¿Dónde? - Palacio de los Deportes (CDMX)

LP. / Foto: Cortesía (Ryan Jay)

Karol G

La cantante, actriz y compositora colombiana Karol G regresa a México con la gira ‘Mañana será bonito’, donde ofrecerá una serie de conciertos en varios puntos de la República Mexicana, en el caso de la capital del país, la intérprete tendrá sus show más grande hasta ahora.

¿Cuándo? - 8, 9 y 10 de febrero

¿Dónde? - Estadio Azteca (CDMX)

Karol G. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images for dcp)

Hozier

Hozier, el talentoso músico y multinstrumentista irlandés que ha cautivado a los fanáticos con su sonido distintivo y profundidad artística, anunció su esperado regreso a la capital mexicana.

¿Cuándo? - 20 y 21 de febrero

¿Dónde? - Pepsi Center (CDMX)

Hozier. / Foto: Getty Images (Michael Loccisano/Getty Images for Little Kids Roc)

Marzo

BamBam

La superestrella del k-pop BamBam, quien perteneció a la agrupación GOT7, se embarca en su primera gira mundial por Estados Unidos y Latinoamérica bajo el nombre “BAMBAM THE FIRST WORLD TOUR [AREA 52]”, la gira de conciertos comienza el 10 de febrero en Oakland, California.

¿Cuándo? - 8 de marzo

¿Dónde? - Pepsi Center (CDMX)

BamBam. / Foto: Cortesía

Mon Laferte

La cantautora, productora y artista visual chilena, Mon Laferte ofrecerá una gira por México con presentaciones en las principales ciudades de la República Mexicana. Este tour se desprende de su nuevo disco “Autopoiética”.

¿Cuándo? - 21 de marzo

¿Dónde? - Palacio de los Deportes (CDMX)

Mon Laferte. / Foto: Cortesía (Mayra Ortiz)

Westlife

La famosa banda irlandesa Westlife conformada por Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan y Nicky Byrne sorprendió a todos sus fans mexicanos al anunciar su regreso México para 2024 como parte de la gira “The Wild Dreams Tour”.

¿Cuándo? - 22 de marzo

¿Dónde? - Arena CDMX (CDMX)

Westlife. / Foto: Cortesía

Abril

blink-182

Tras reprogramar sus conciertos, el grupo multi premiado y platino blink-182 llegará a México con el tour más grande de su carrera, con Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker reunidos por primera vez en casi 10 años.

¿Cuándo? - 2, 3, 5 y 6 de abril

¿Dónde? - Palacio de los Deportes (CDMX)

blink-182. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images)

Madonna

Fue en enero de 2023, cuando Billboard reveló que la cantautora y actriz, Madonna, se embarcaría en una gira mundial para celebrar sus 40 años de carrera, sin embargo, tras desarrollar una “seria infección bacteriana” tuvo que reprogramar su gira mundial The Celebration Tour pero la intérprete ya está lista para cantar sus éxitos junto a sus fans mexicanos.

¿Cuándo? - 20, 21, 23, 24 y 26 de abril

¿Dónde? - Palacio de los Deportes (CDMX)

Madonna. / Foto: Getty Images (Ezra Shaw/Getty Images)

Mayo

Jonas Brothers

El trío de hermanos Jonas Brothers compuesto por Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas se embarcarán en una nueva gira mundial, la cual lleva por nombre ‘Five Albums. One Night. The World Tour’s, con la cual ofrecerán tres presentaciones en tierras mexicanas.

¿Cuándo? - 3 de mayo

¿Dónde? - Arena CDMX (CDMX)

Jonas Brothers. / Foto: Live Nation

LANY

El dueto LANY conformado por Paul Jason Klein y Jake Clifford Goss sorprendió a sus fans mexicanos al anunciar que visitarán México como parte de la gira ‘a beautiful blur: the world tour’,donde ofrecerán varios el próximo mes de mayo.

¿Cuándo? - 17 de mayo

¿Dónde? - Pepsi Center (CDMX)

LANY. / Foto: Cortesía

Junio

Louis Tomlinson

El cantante y compositor británico Louis Tomlinson sorprendió a todos sus seguidores al anunciar las nuevas fechas de su tour y para sorpresa de todos, el exintegrante de One Direction ofrecerá una pequeña gira por México durante 2024.

¿Cuándo? - 1 de junio

¿Dónde? - Autódromo Hermanos Rodríguez (CDMX)

Louis Tomlinson. / Foto: Getty Images (Gareth Cattermole/Getty Images)

Ringo Starr & His All Starr Band

Ringo Starr, el baterista de The Beatles, junto a su banda conformada por Warren Ham, Edgar Winter, Steve Lukather, Hamish Stuart, Colin Hay y Gregg Bissonette, presentarán los éxitos de su último EP ‘What’s My Name’ en el escenario del Coloso de Reforma.

¿Cuándo? - 5 y 6 de junio

¿Dónde? - Auditorio Nacional (CDMX)

Ringo Starr. / Foto: Getty Images (Tristan Fewings/Getty Images for Global Citizen)

Septiembre

Metallica

Metallica regresa con la gira mundial M72 con la que la banda tocará dos fines de semana en México, cada show contará con un setlist y teloneros completamente diferentes, al igual que un escenario redondo.

¿Cuándo? - 20, 22, 27 y 29 de septiembre

¿Dónde? - Foro Sol (CDMX)

Metallica. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Octubre

Luis Miguel

Tras el éxito de su gira el año pasado, el cantante y empresario Luis Miguel sorprendió a todos sus seguidores al dar a conocer que en 2024, ofrecerá una serie de conciertos en la República Mexicana como parte de ‘Luis Miguel Tour 2024′.

¿Cuándo? - 8, 9, 11, 12 de octubre

¿Dónde? - Arena CDMX (CDMX)

Luis Miguel. / Foto: Cortesía

Noviembre

Iron Maiden

La banda británica de heavy metal Iron Maiden, formada en 1975 llegará a tierras mexicanas como parte de la gira “Legacy of the Beast World Tour 22″, con la cual ofrecerán un concierto en la capital del país.

¿Cuándo? - 20 de noviembre

¿Dónde? - Foro Sol (CDMX)