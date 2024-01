Cynthia Klitbo se justifica por llamar flojos a las personas de la tercera edad y queda peor

Antes de terminar el 2023, Cynthia Klitbo compartió un video donde tachó de flojos a los “viejitos” que pedían una silla de ruedas para saltarse una fila, pues según ella, en verdad no la necesitaban.

Los comentarios que recibió en las redes sociales no fueron favorables, aunque también recibió mucho apoyo de varios usuarios. No obstante, para muchos, la actriz no entiende que a medida que una persona envejece, su resistencia ya no es la misma, por lo que no hay que juzgarlos.

Así que hace poco, en una entrevista para el programa “De primera mano”, Cynthia Klitbo afirmó que las críticas que generaron sus comentarios en verdad no le importaban, además de que ella se ha dado a conocer por no pensar como “la manada”.

“No me importa, porque yo no estoy hablando de las personas de 90 o que ocupan bastón (...) Mucha gente en temporada alta agarran sillas de ruedas, porque no hacen fila y pasas rápido migración”, expresó Cynthia Klitbo con respecto a las críticas que ha recibido.

Y agregó: “¿Sabes cuántas veces llegamos a un estacionamiento y cuando veíamos el hándicap (zona para personas discapacitadas) ocupado, veíamos que había una persona totalmente sana y nosotros no teníamos una zona de hándicap?”

Cynthia Klitbo quiso dejar en claro que sus declaraciones estaban dirigidas a las personas que hacían uso de las ayudas que deben recibir personas que en verdad lo necesitaban, como personas enfermas, con alguna discapacidad o dificultad para moverse.

“Estoy hablando de (...) que a veces tú tienes un beneficio para determinada gente en un hospital o aeropuerto, y la gente mañosa lo usa”, y finalizó diciendo: “Yo no soy Cynthia Klitbo por pensar lo que piensa la manada y creo que tengo razón”.

Sin embargo, muchas personas cuestionaron su capacidad para determinar cuando una persona necesitaba una silla de ruedas o no, solo porque a ella le parece que estaban bien.