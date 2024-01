RADWIMPS, la aclamada banda de rock japonesa está encantada de anunciar su gira “The Way You Yawn, And the Outcry of Peace: Latin America Tour” 2024, que llegará esta primavera como continuación de su exitoso tour por Norteamérica, Europa, Australia y Asia en 2023.

La gira arrancará el próximo 15 de marzo en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México y en el Auditorio Citibanamex en Monterrey el 17 de marzo, seguido de São Paulo el 21 de marzo, antes de concluir el 24 de marzo en el Teatro Caupolicán de Santiago, Chile.

La banda de rock japonesa RADWIMPS regresa a México

15 de marzo – Ciudad de México (Pepsi Center WTC)

17 de marzo – Monterrey (Auditorio Citibanamex)

Los boletos estarán disponibles en Preventa Citibanamex a partir del 11 de enero a las 11:00 AM, hora local; la venta general iniciará el 12 de enero a través de las taquillas del inmueble o en Ticketmaster.

Radwimps, también se ha unido al reconocido compositor de música para cine Kazuma Jinnouchi, para crear la banda sonora perfecta para la última película del galardonado director Makoto Shinkai, “Suzume”, que recaudó más de 300 millones de dólares en taquilla a nivel mundial y ha sido nominada a un Globo de Oro.

“Suzume” cuenta la historia de una joven que viaja por varias ruinas de Japón, cerrando puertas que causan desastres. La película se estrenó en Japón el 11 de noviembre de 2022 y fue número uno durante 3 semanas consecutivas, con una recaudación de más de 14,220 millones de yenes hasta la fecha.

El lanzamiento internacional comenzó el 2 de marzo en Hong Kong, Taiwán y Macao. “Suzume” se estrenó como número uno en Hong Kong, Macao, Taiwán, Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Corea y Vietnam. En China, uno de los mercados más grandes del mundo, se estrenó el 24 de marzo, y se convirtió en la película de anime japonesa más taquillera con 575 millones de yuanes en ingresos de taquilla, superando el récord anterior establecido por “Your Name” de 2016, también de Makoto Shinkai.

También, la banda sonora de Radwimps y Kazuma Jinnouchi, recibió recientemente el premio “Mejor Música” en la 46ª edición de los Premios de la Academia de Japón. El cuarteto japonés, Radwimps, se formó en 2001 y debutó con un sello discográfico importante en 2005, ganando una amplia base de fans, con la generación más joven como núcleo. La banda ha lanzado nueve álbumes de estudio hasta ahora.

La creación de música por parte de la agrupación para las anteriores películas animadas de Shinkai, batieron récords; “Your Name” y “Weathering with You”, los llevó a reconocimientos en los Premios de la Academia de Japón a la Mejor Banda Sonora Original. Sus actividades musicales van mucho más allá de Japón, incluyendo extensas giras por todo el mundo.

En noviembre de 2021, la banda lanzó su último álbum de estudio FOREVER DAZE con una gira por Japón para promocionar el álbum. Este último disco de estudio fue escrito y grabado durante la pandemia y habla de los desafíos musicales que enfrentaron los integrantes de Radwimps y sus esperanzas de seguir adelante; asimismo, presenta a un grupo diverso de colaboradores y elementos experimentales.