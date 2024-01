Andrea Legarreta no se queda callada ante los delicados señalamientos de Anette Cuburu y emite contundente mensaje

En medio de una polémica generada por declaraciones de la conductora Anette Cuburu, Andrea Legarreta ha decidido romper su silencio y responder con indignación a las acusaciones que ponen en entredicho su vida personal y familiar.

Anette Cuburu había sugerido públicamente que Andrea Legarreta mantenía un romance con un alto ejecutivo, insinuando incluso que la hija de Legarreta, Nina, no sería hija biológica de Erik Rubín. Ante estas afirmaciones, Legarreta se mostró visiblemente afectada y expresó su descontento.

“Es terrible. Eso es una falta de respeto. O sea, primero que nada ve a mis hijas, y antes me tengo que hacer una prueba de ADN. No soy una persona sucia, no soy una persona que le desea mal a la gente, yo tengo lo que tengo por mi trabajo. Entonces, con estas declaraciones también de paso se llevan a otras personas y dañan a otras familias. Creo que hay que ser cuidadosos y conectar con la razón, con la buena vibra y no con la mala onda”, declaró Legarreta enérgicamente.

La conductora también se dirigió directamente a Anette Cuburu, señalando que estaba equivocada en sus afirmaciones. “Está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió. Yo no fui a decir que ella tenía algo con El Negro (Raúl Araiza). No me corresponde, ni me interesa la vida de nadie y quien le haya dicho, por favor que le aclare que le mintieron, porque ella vive odiando a la persona equivocada”.

Además, en su cuenta de Instagram, en el que sin dar nombres directos, se refiere a la situación con un extenso mensaje.

“La maldad de algunas personas no tiene límites. Doloroso e inconcebible los insultos a mi familia y a mis hijas (mis niñas que no merecen esto) como resultado de una calumnia. Una situación injusta, inmerecida y cruel. El odio no trae nada bueno y más odiar a la persona equivocada y hacerle tanto daño con una mentira”, escribió la conductora del programa “Hoy”.

Las tensiones entre Legarreta y Cuburu no son nuevas, y Anette no ha escatimado en palabras fuertes hacia Legarreta y la productora Carmen Armendáriz.

Cuburu había expresado previamente: “Las detesto a las dos, se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes. Por eso les va como les va, porque en la vida si eres mala persona, te va mal. Ella está ahí (en el programa Hoy) porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón”.

Ante estas acusaciones, Legarreta ha optado por mantener la compostura, rechazando las afirmaciones de Cuburu y llamando a la prudencia y a conectar con la buena vibra en medio de esta controversia mediática. La batalla mediática entre ambas conductoras continúa generando gran expectación en el mundo del espectáculo.