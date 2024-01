Así lucen los actores de Malcom el de en medio a 24 años de su estreno

Han pasado exactamente 24 años desde la primera emisión de la serie televisiva ‘Malcom el de en medio’, como la conocemos en Latinoamérica, sin duda alguna una producción que marcó a toda una generación.

El programa tuvo en total 151 episodios repartidos en siete temporadas, comenzó a transmitirse el 9 de enero del 2000 y concluyó el 14 de mayo del 2006.

Desde entonces, los espectadores han seguido las carreras de cada uno de los actores que le dieron vida a estos entrañables personajes y así lucen en la actualidad:

Recientemente, el protagonista de ‘Malcolm in the Middle’ participó en un podcast donde quedó desmentido que haya olvidado su paso por la serie:

“Lo he pensado mucho: todos los años que, ya sabes, ¿por qué tengo mala memoria? ¿Me entiendes? Lo único lógico que puedo decir es que he tenido nueve contusiones, y no les quiero echar la culpa, para nada, pero solo creo que el hecho de que hice tantas malditas cosas en tan poco tiempo que por supuesto que no recuerdo todo”.