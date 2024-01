Madre de Poncho de Nigris arremete de nuevo contra su propio hijo y admite que es un “tóxico”

Poncho de Nigris no sale bien de una polémica para protagonizar otra. El nombre del actor, empresario e influencer mexicano aparece en las portadas de los principales medios de comunicación, por unas declaraciones de Leticia Guajardo, su madre, que arremete en contra de su propio hijo, al llamarlo “tóxico”.

La madre de Poncho de Nigris aparece en el programa “De Primera Mano” para expresar que se siente agredida por su hijo, tras un descargo que hizo el actor en sus redes sociales, en el que critica la forma de ser de Leticia Guajardo.

“Ahora resulta que está abandonada. Lo vi en un Tiktok en la mañana, que estaba abandonada, que nadie la iba a ver. Pues es que nadie la aguanta, porque llegas y empiezas a hablar mal de todos”, dice Poncho en un video que publica “De Primera Mano” en sus redes sociales.

El Heraldo reseña que doña Leti no se quedó con lo que dijo Poncho de Nigris y le respondió diciendo que quedó “impactada de ver las declaraciones de un tóxico mayor”. Guajarda dice sentirse abandonada y además utilizada para generar contenido y polémicas en redes sociales, ya que fue invitada al podcast de su hijo y no recibió dinero por esta participación.

“Me invita, no me paga nada y todavía dice cosas de mi. Me da mucho coraje que por influencias de esposas estén hablando mal de mi”, dice Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris.

Las críticas no se detienen allí, ya que al final despotrica contra su hijo diciendo que actúa en contra de ella por miedo a perder a su esposa, Marcela Mistral.

“Tiene un complejo muy grande de que no vaya a irse Marcela”, sentenció Leticia Guajardo.