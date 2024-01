The Last of Us: Young Mazino será Jesse en la temporada 2. / Foto: IGN

Ahora que las huelgas de escritores y actores terminaron, lentamente los casts de las series y películas están avanzando o retomando plática. Ahora es el turno de la segunda temporada de The Last of Us, pues un importante personaje ya tiene a su actor.

A través de distintos medios como Deadline y Variety, se confirmó que el actor estadounidense Young Mazino, conocido por la serie Beef, interpretará a Jesse en la segunda temporada de la serie multipremiada de HBO.

Craig Mazin y Neil Druckmann ya comentaron sobre este cast, “Young es uno de esos actores raros que inmediatamente reconoces en el momento en el que lo ves. Somos muy afortunados de tenerlo y no podemos esperar a que la audiencia vea brillar a Young en la serie”.

El papel de Jesse es fundamental en la segunda parte de The Last of Us, pues es una especie de líder de patrullas para Jackson. Además, acompaña a Ellie y Dina en su cruzada de venganza contra Abby y sus amigos.

Young Mazino se une a Pedro Pascal, Bella Ramsey, Kaitlyn Dever y Gabriel Luna en el capítulo más oscuro de la saga. La segunda temporada inicia grabaciones este año mientras que tiene un estreno previsto para 2025.