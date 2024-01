¡Esto es real! Jóvenes afirman que Dani Flow es mejor cantante que Frank Sinatra

Para quiénes se preguntan quién es Dani Flow y por qué se sigue hablando de él. Daniel Balladares, mejor conocido como Dani Flow o el Rey del Morbo es un cantante de género urbano originario de Irapuato, Guanajuato que desde hace días acaparó la atención por sus declaraciones antifemenistas.

Ahora, vuelve la polémica por dos razones: al parecer fue borrada su cuenta de “X” y en redes lo celebran. También, porque circula en TikTok un video, en el que se le pregunta a los jóvenes sobre quién canta mejor Dani Flow o Frank Sinatra.

Las respuestas de los jóvenes entrevistados no fueron bien tomadas por millones de usuarios que se sintieron decepcionados al saber que el gusto musical ha decaído en los últimos años.

“No conozco a Frank Sinatra, pero debe cantar mejor que Dani Flow,” “No conozco a Frank Sinatra, pero acabo de escuchar un canción de él y definitivamente gana”, “¿Por qué todos los que le van a Dani Flow se parecen? jajajajajaja”, “Imagínate no saber quién es Frank Sinatra, tengo 14 años y si conozco a Frank Sinatra, nací en la época equivocada”, “Yo no conozco a Frank y soy del 90 osea me disculpan pero si van a hacer comparaciones pues pongamos alguien conocido en general”, “Frank Sinatra y quién?”, fueron parte de los mensajes de usuarios en TikTok.

El reguetonero se encuentra en lista de artistas populares por canciones como Reggaetón Champagne junto a Bellakath y Martillazo.

El cantante rompió el silencio y pidió disculpas mediante un video que publicó en sus redes sociales, pero este miércoles 10 de enero, su cuenta de “X”, desapareció.

Controversias de Dani Flow

Es tendencia en redes sociales tras unas declaraciones que hizo en un podcast en 2022 donde defendió al youtuber Rix , quien fue acusado por Nath Campos de abuso sexual.

, quien fue acusado por de abuso sexual. El Rey del morbo criticó al movimiento feminista.

Usuarios pidieron que el cantante fuera cancelado en redes debido a sus palabras “misóginas” ; así como también por haber creado una rima en 2019, donde hizo referencia al abuso infantil .

; así como también por haber en 2019, donde hizo referencia al . Desaparece cuenta de “X” de Dani Flow aunque no se sabe si la cuenta fue dada de baja por él mismo o suspendida.

