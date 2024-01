Maryfer Centeno analiza al novio de Paola Suárez: “¡No se ve preocupado!”

La tarde del miércoles 10 de enero, comenzó a circular en redes sociales que José de Jesús Castro, actual prometido de Paola Suárez o Paolita Suárez de ‘Las Perdidas’, la habría golpeado por lo que se encontraba internada en el hospital.

José de Jesús Castro y Paola Suárez. / Foto: Instagram

Su mejor amiga y también integrante de ‘Las Perdidas’, Wendy Guevara, reveló lo siguiente, “Les voy a explicar, su novio la golpeó, yo no había querido decir nada, ya sabíamos, pero no habíamos querido decir nada por respeto a ella, ella no puede hablar ahorita porque le duele, tiene un hematoma en el ojo y tiene el tabique desviado y necesita una cirugía” y agregó que interpondrá una demanda.

Tras las declaraciones de la exparticipante y ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’, José de Jesús Castro realizó una transmisión en vivo donde dijo, “Yo estoy aquí afuera de prevención para poner mi demanda en contra de ella, todo lo que dicen las redes sociales, de que yo estoy prófugo no es cierto, yo estoy aquí para dar la cara. Los dos andábamos drogados, cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé, ella se cayó, a lado de su cama hay una lámpara ahí fue donde ella se pegó...yo con otra cosa no le pegué. De lo que dicen que yo la aventé del balcón no es cierto, ella vive en una privada, y yo ya estaba afuera, el guardia vio cuando se aventó”.

Maryfer Centeno analiza al novio de Paola Suárez

Y solo tuvieron que pasar un par de horas, para que la grafóloga mexicana Maryfer Centeno analizara el lenguaje corporal de José de Jesús Castro, novio de Paola Suárez, “No se ve ni tantito preocupado por Paolita, tratando de justificar lo que hace, pero en ningún momento parece preocupado”.

“La indiferencia e incluso en algunos momentos tiene una actitud burlona. No hay respuestas concretas, no se puede confiar en lo que mencionó debido al estado en el que estaba al momento de dar su declaración, que es un estado desafortunado, dijo Maryfer Centeno.