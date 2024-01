Paola Suárez, de “Las Perdidas”: esto es lo que se sabe sobre la golpiza que le dio su novio

Paola Suárez, integrante de “Las Perdidas”, quienes se volvieron virales en redes sociales hace algunos años— entre ellas la ganadora de La Casa de los Famosos, Wendy Guevara,— fue golpeada la tarde de este jueves por su prometido, quien horas antes le había pedido matrimonio.

La influencer y representante de la comunidad trans sufrió graves lesiones en su rostro, después de que su novio le diera una golpiza, por lo que fue hospitalizada y auxiliada por algunas de sus amigas, como Guevara.

“Su novio la golpeó, pero yo no quería decir nada por respeto a ella, ella ahorita no puede hablar mucho por los dolores y lesiones que presenta”, dijo Wendy Guevara en un video grabado desde un hospital de Guanajuato.

Wendy Guevara. Dio a conocer que Paola Suárez tenía un hematoma y lesión en el tabique nasal. (Especial)

Detalló que tenía un hematoma en su rostro, cerca del ojo, por lo que estaban a la espera de su desinflamación para verificar que no hubiera daño en la córnea. También, los golpes lo provocaron que se le desviara el tabique nasal, por lo que necesita ser operada.

Sobre las versiones de lo sucedido, uno de los amigos de Paola Suárez, de “Las Perdidas”, comentó que ya se habían acostado ella y su novio; sin embargo, de la nada se levantó y comenzó a agredirla.

Por su parte, Wendy Guevara relató que después de golpearla, su novio, conocido como Jesús, la encerró en la habitación y huyó con dinero en efectivo. Paola Suárez, al quedar encerrada, se aventó del balcón de la habitación hacia la caja de su camioneta para perseguirlo y alcanzarlo, pese a las lesiones que presentaba.

Paola Suárez y su prometido, acusado de golpearla. (Especial) (Redes sociales.)

La agresiones en su rostro fueron provocadas por un martillo, que usó su novio Jesús para golpearla atrozmente, pese a que horas antes le había pedido matrimonio, para sorpresa de la integrante de “Las Perdidas”.

Suárez expresó desde el hospital que interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, a la espera de que se haga justicia y se capture al responsable.

A pesar de la golpiza que le propinó, su novio Jesús acudió a denunciar a Paola Suárez, pues según su declaración él no la golpeó y las lesiones en su rostro ocurrieron después de que chocara con una lámpara.

“Estoy aquí afuera de prevención para poner mi demanda, todo lo que se dice en redes sociales de que me estoy escondiendo no es cierto, vengo a dar la cara. Los dos andábamos drogados, cuando ella me ahorcó yo la aventé y se cayó, al lado de su cama hay una lámpara que fue donde se pegó en la cara, porque yo con otra cosa no le pegué”, dijo.