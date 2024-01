¿Quién es José de Jesús Castro? Novio y principal señalado de haberle dado una golpiza a Paola Suárez

Las últimas 12 horas han sido de incertidumbre para los familiares, amigos y fans de Paola Suárez. La integrante de “Las Perdidas” aparece en imágenes (sensibles) con el rostro desfigurado producto de una agresión brutal que habría sufrido en la noche de este miércoles.

El principal señalado de este hecho es su novio, un sujeto conocido como José de Jesús Castro Gómez. Y aunque en un principio se dijo que había huido tras la presunta agresión, él mismo apareció en las redes sociales para negar que había accionado violentamente contra Paola Suárez.

“Estoy aquí afuera de prevención para poner mi demanda, todo lo que se dice en redes sociales de que me estoy escondiendo no es cierto, vengo a dar la cara. Los dos andábamos drogados, cuando ella me ahorcó yo la aventé y se cayó, al lado ddee su cama hay una lámpara que fue donde se pegó en la cara, porque yo con otra cosa no le pegué”, dijo José de Jesús Castro.

“Hay cámaras en la casa, esto fue quizá como a las 6 o 7 de la mañana. Temo por mi seguridad y la de mi familia porque sus amenazas que me mandan a decir que me van a matar o que van a ir por mí o van a contratar gente, ella me amenazó porque tenía todo el suficiente dinero para mandarme a matar”, añadió.

José De Jesús C. Agresor de Paola Suárez va denunciar a Paola.



El comenta que el golpe que tiene Paola en la cara es porque Paola se golpeó con una lámpara que tiene alado de su cama.🙄



Video de: Leon Tok en Facebook

JUSTICIA PARA PAOLITA SUAREZ pic.twitter.com/4exBVeJpen — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) January 11, 2024

¿Quién es José de Jesús Castro?

La Razón reseña que el novio de Paola Suárez no es una persona famosa en la industria del entretenimiento de México. Es conocido, por ahora, sólo por ser el novio de la integrante de Las Perdidas.

Explican que Paola siempre lo publica en las historias, pero sin mencionarlo, debido a que él no quiere que se convierta en una persona de interés público. Tiene sus redes sociales privadas para mantenerse bajo perfil ante la notoriedad que sí tiene su pareja.

Afirman que tiene 20 años, 11 menos que Paola (que tiene 31). Iniciaron la relación hace meses y apenas hace unas horas anunciaron que se iban a casar.