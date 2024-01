“Ella se aventó del balcón”, Wendy Guevara habla de lo que sucedió entre Paola Suárez y su novio

El miércoles 10 de enero por la tarde, se reportó que Paola Suárez o Paolita Suárez de ‘Las Perdidas’, estaba en el hospital tras haber sido golpeada por su novio José de Jesús Castro, quien tan solo un día antes le había pedido matrimonio.

La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales por lo que Paola Suárez, desde la cama del hospital, grabó un video donde dejó entrever todas sus heridas. A la par, su amiga Wendy Guevara y también integrante de ‘Las Perdidas’ compartió, “Tiene un hematoma en el ojo y tiene el tabique desviado y necesita una cirugía”.

Wendy Guevara habla de lo que sucedió entre Paola Suárez y su novio

Durante la transmisión en vivo o live que hizo, la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, habló de lo que sucedió entre Paola Suárez y su novio, “Hay unos videos en donde Paola se avienta del segundo piso para alcanzar a la persona que llevaba un dinero. Cierra la puerta y deja a Paola encerrada. Luego agarra la moto y se le cae la moto”.

@laspelonaz1 wendy explica lo que paso no paola y el novio!! ♬ sonido original - las pelonaz1

“Paola estaba gritando desde el balcón entonces se tuvo que aventar para lanzarse a la caja de su camioneta. Entonces cae encima y se avienta ahora hacia el suelo. Y ahora sí a correr, pero el dinero sí lo recuperó”, dijo Wendy Guevara y agregó que todo se suscitó porque le querían robar sus ahorros, asimismo, señaló que todas tienen cámaras en sus casas por lo que podrán ver que fue lo que realmente sucedió.

Por otro lado, Paola Suárez también dio una actualización sobre su estado, donde revela que aún ama a su prometido José de Jesús Castro, “No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho nos comentaron que estoy apunto de perder el ojo, me quebraste dos costillas, me agarraste a patadas en el suelo nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, se lee en una publicación en Instagram.