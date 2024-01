Paco Versailles anuncia concierto en la CDMX

El dúo de dancemenco compuesto por Ryan Merchant y Vahagni, Paco Versailles regresará a la Ciudad de México el próximo 2 de febrero en el Foro Indie Rocks!. “Tocar en la Ciudad de México ha sido una de las experiencias más mágicas que hemos vivido como Paco Versailles. Estamos muy emocionados de regresar, ¡ahí nos vemos!”, expresaron. Los boletos tienen un costo de $400 más cargos por servicio y ya están a la venta a través de Passline . El evento es únicamente para mayores de edad.

Recientemente, Paco Versailles compartió su nuevo álbum Young In California. El sencillo principal “Falling” cuenta con la participación del artista uruguayo Cardellino y la artista británica Julia Church y es la colaboración más ambiciosa de Paco Versailles hasta la fecha. El álbum también incluye los sencillos “In Love Again” y “Young In California”. A principios de este año también compartieron el EP Soy Gitano, con los sencillos “I Love My Life”, “Love When We Get High”, “Entangle” y “Soy Gitano”.