Filtran audio donde Paola Suárez amenaza a su novio

El pasado miércoles 10 de enero, se reportó que Paola Suárez mejor conocida como Paolita Suárez integrante de ‘Las Perdidas’, estaba en el hospital tras haber sido agredida por su novio José de Jesús Castro, quien tan solo un día antes le había pedido matrimonio.

La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales por lo que Paolita Suárez, desde la cama del hospital, grabó un video donde dejó entrever todas sus heridas. Asimismo, su amiga Wendy Guevara y también integrante de ‘Las Perdidas’ dio una actualización con respecto a su estado de salud, “Tiene un hematoma en el ojo y tiene el tabique desviado y necesita una cirugía”.

Tan solo un par de horas más tarde, comenzaron a filtrarse distintos videos, audios y fotografías donde se ve a Paolita Suárez saltando del balcón para alcanzar a su pareja quien supuestamente estaba huyendo tras haberle robado una gran suma de dinero.

Filtran video de Paola Suárez de ‘Las Perdidas’ saltando del balcón

Filtran audio de Paola Suárez amenazando a su prometido

Pero eso no fue todo lo que varios medios de comunicación filtraron, sino también, un audio donde Paola Suárez dice que podría demandar y meter a la cárcel a su actual prometido, “Yo ahorita le acabo de mandar un mensaje a Jesús, que ya no me moleste porque si me molesta lo voy a demandar. Si me llega a hacer algo, lo voy a meter al bote y me vale que te metas, que se meta su papá o se meta su mamá”, compartió el programa ‘Chismorreo’.

“Tampoco soy una niña de brazos cruzados para dejarme. Tengo dinero, tengo abogados, tengo lo que tu quieras para defenderme y si es necesario, te finco dos, tres cosas para que te metan al bote porque créeme que vas a estar mejor adentro que afuera”, se puede escuchar en el audio filtrado entre Paolita Suárez y uno de sus conocidos.