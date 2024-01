NOMAD, el nuevo fenómeno mundial de K-R&B Hip Hop

Después del pre-lanzamiento del video ‘LIGHTS ON’ a finales de 2023 en la que se ha trabajado durante los últimos dos años, NOMAD Entertainment (Need Our Microphone And Dances), la agrupación coreana vuelve a sorprender a sus fans con un nuevo lanzamiento, esta vez con el vídeo, de ‘Eye 2 Eye’ a través de su canal oficial de YouTube, canción que también estará incluida dentro del primer EP de la banda y que contiene una delicada referencia a ‘Let’s love forever just like when we first met’, ideal para enamorados.

NOMAD, es un grupo originario de Corea enfocado en el K-R&B Hip Hop, que se caracteriza por tener una ‘onda’ más relajada con mucho sentimiento y que apunta a un público más general a diferencia de otros géneros. Bajo el lema ‘Bring the mics to truly enjoy dancing and staging’, la agrupación, integrada por cinco miembros (DOY, SANGHA, ONE, RIVR, JUNHO),buscan transmitir un amplio espectro musical a sus fans.

Con ese objetivo, el 1er EP álbum A y B contendrá un total de 7 canciones. Se pre-lanzarán 4 canciones entre las que se incluyen: ‘Lights on’, ‘Eye 2 eye’, ‘Automatic’, ‘Oasis’ respectivamente antes del debut oficial. Dos canciones principales ‘California love’, ‘No pressure’ y 1 canción ‘Let me love you’ se lanzarán durante el debut oficial programado para febrero.

En particular, DOY, el líder del grupo, ha participado en la producción de todos los temas que conceptualizan el álbum con la audacia y confianza que le ha brindado la agrupación y el equipo de NOMAD. Así mismo, varios productores de renombre mundial han creído en el talento de este grupo y han puesto su talento para crear las mejores canciones para la producción del primer EP, de la nueva promesa musical.

Entre estos productores de renombre mundial que han participado en la producción del primer EP, se encuentran; DK, es el productor general y quien anteriormente produjo varias canciones de k-pop con EXO, BoA, Seventeen, NCT, entre otros. Jayrah Gibson, quien han estado trabajando con Chris Brown, Usher, Ty Dolla $ign, BTS, EXO, Jay Park, Dean y Chacha Malone, que produjeron canciones de gran éxito como ‘JOAH’ de Jay Park, ‘All I Wanna Do’, por mencionar algunas, y Damon Sharpe, bien conocido como productor de Jennifer Lopez, Ariana Grande y Pitbull, todos ellos han contribuido para crear las mejores canciones al recién creado NOMAD para afianzar su éxito.

De acuerdo con la agencia productora, “Estos reconocidos productores participaron con gusto en la producción del álbum augurando el éxito del k-pop rookie, ya que consideran que tienen grandes posibilidades de triunfar, además de confianza musical en ellos”. A NOMAD le gustaría crear y liderar una nueva ola en el ámbito del k-pop.

K-hip hop un nuevo ritmo que llegó para quedarse

El hip hop coreano, también conocido como “K-hip hop”, se reconoce como un término que engloba casi totalmente al rap coreano. Surgió como respuesta a la terminación del régimen militar autoritario en Corea, la relajación de la censura de la música popular a finales de la década de los 80 y la llegada de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, que trajeron al país estilos musicales mundiales como el rap y el Rhythm and Blues, a través de la dispersión coreana.

A partir de ahí y más en la actualidad, la popularidad del k-pop sigue en crecimiento, lo cual ha propiciado que los seguidores de la cultura coreana se interesen en otros géneros musicales aparte del pop. Es el caso del K-hip hop y el K-R&B, una escena menos comercial, que, con el tiempo, ha adquirido un mayor reconocimiento y se continúa popularizando tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Sin duda, este nuevo proyecto musical a cargo de NOMAD está destinado a romper esquemas y establecerse como el sonido distintivo de una generación que busca expresarse a través de la música.