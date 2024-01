La propuesta indecorosa que recibió Roxana Castellanos por cumplir fantasía como Deyanira Rubí

Roxana Castellanos se ha convertido en una de las comediantes más importantes de la televisión mexicana en la actualidad, ha conquistado a los espectadores con personajes como Vanesa Balboa en la serie Vecinos, pero sin duda el más emblemático es el de Deyanira Rubí; una graciosa teibolera de Tultitlán, Edomex.

Roxana Castellanos

Este personaje se fue ganando poco a poco más espacios en los programas de comedia de Televisa, sin embargo dicha fama también le trajo algunas propuestas, que si buen pudieron ser atractivas eran bastante peligrosas.

Roxana Castellanos recibió tentativa propuesta

La también conductora estuvo como invitada en Pinky Promise, en donde respondió algunas de las preguntas que sus fans le mandaron y fue ahí cuando reveló que en una ocasión un hombre le pidió que cumpliera una fantasía, bajo la caracterización de Deyanira Rubí.

Aunque la propuesta parecía “inocente”, porque solo le pedían sentarse a comer con el sujeto, mientras se vestía y hablaba como este personaje, Roxana Castellanos se negó, perdiendo 50 mil dólares.

“De repente el que era mi mánager, yo tenía poquitos años haciendo a Deyanira y de repente me habla: ‘Oye, me pidieron tu teléfono una de las chicas que eran modelos de La Hora Pico’. Le dije ‘para qué, pues tú eres mi mánager, que te lo den a ti’”, explicó Castellanos, quien también relató lo que le explicó su representante.

Roxana contó que hace más de 20 años, le pagaban “50 mil dólares por ir una hora con un señor de la tercera edad que vivía en San Ángel”. Según lo que contó, el hombre dijo: “yo quiero conocer a Deyanira. No me interesa la actriz, no sé ni cómo se llama, quiero que venga Deyanira a estar conmigo y a comer’”.

De acuerdo con su relato de la actriz no aceptó los 50 mil dólares por miedo a que después el sujeto tratara de propasarse. “No los acepté porque dije a ver, le doy la entrada al viejito y que tal si luego el viejito era un pinche (señal de arma con las manos) y al rato no, le voy a pagar 10 mil y que venga ahorita y me la echo”, dijo.