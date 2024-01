Bella de la Vega arremete contra Gael García y afirma no cumplir con la última voluntad de su papá

Bella de la Vega, quien fuera la pareja del papá de Gael García Bernal, despotricó contra su hijastro por no cumplir con el último deseo que le solicitó antes de morir.

Al parecer, el director de escena José Ángel García le habría pedido a su hijo que cuidara de su mujer cuando no estuviera y que le diera trabajo en alguna película que estuviera produciendo.

“Él debe tener en su conciencia cómo abandonó a su papá cuando iba a morir. No ha cumplido las promesas que le hizo”, expresó Bella de la Vega sobre Gael García Bernal.

Bella de la Vega esperaba que Gael García Bernal la mantuviera después del fallecimiento de su pareja

“Su papá estaba mal económicamente… Él estaba muy agradecido de que yo lo apoyara incondicionalmente. Le pidió a Gael que cuando él faltara no me dejara desprotegida”, reveló Bella de la Vega a TVNotas.

Y agregó: “Que, así como yo lo estaba ayudando a él, Gael me apoyara si me hacía falta. Incluso le dijo que, aprovechando la productora que tiene, me ayudara a entrar a algún proyecto que tuviera… Gael le dijo que sí, que me iba a echar la mano”.

Pero tres años han pasado desde el fallecimiento de José Ángel García y Gael García Bernal cortó todo contacto con ella. Así que ahora Bella de la Vega ha decidido exponerlo.

Al parecer, mientras su papá estaba convaleciente, nunca llegó a visitarlo, aunque ella se lo habría pedido constantemente, incluso le llegó a enviar foto cuando se le cayó al piso para que viera las condiciones en las que se encontraba su padre.

Supuestamente, Gael García Bernal solo le respondió que no hacía falta que le enviara ese tipo de imágenes. En el funeral, Bella de la Vega nunca lo llegó a ver, pero le dijeron que hizo acto de presencia en la noche durante un rato.