La transformación física de Simone Hempe para ‘La Sociedad de la Nieve’

Simone Hempe ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales al revelar la impactante transformación física que experimentó para encarnar a José Luis Inciarte, conocido como ‘Coche’, uno de los sobrevivientes de la tragedia aérea de Los Andes que se representa en la película ‘La Sociedad de la Nieve’ de Netflix.

Esta película se ha convertido en una de las más populares en estos momentos, conmoviendo a miles de espectadores en todo el mundo. La trama se centra en el accidente aéreo de 1972, en el que jóvenes del equipo de rugby Old Christians Club y sus acompañantes perdieron la vida cuando el avión en el que viajaban se estrelló en la cordillera de Los Andes.

De esta manera, Simón Hempe compartió a través de su cuenta de TikTok un video que muestra parte del riguroso entrenamiento diario que él y sus compañeros llevaron a cabo para dar vida a los jóvenes supervivientes de la tragedia de Los Andes. En una de las publicaciones se incluyen dos fotografías que muestran la transformación de su cuerpo desde el inicio de la filmación hasta el final, destacando el notable cambio físico que experimentó durante el rodaje.

“Buscamos contar esta historia con el mayor respeto y con todo el compromiso posible. Poniendo no solo todas nuestras emociones y nuestra mente, también nuestros cuerpos a disposición de esta historia, para lograr vernos y que nos vean como los personajes reales”, dijo.

Y es que en la película podemos ver cómo el cuerpo de cada uno de los personajes va perdiendo peso por la falta de alimento y agua. Es por eso que, para hacer que los actores se parecieran lo más posible tuvieron que someterse a un proceso físico para reducir varias tallas.

El actor argentino se vio muy conmovido en los primeros días del estreno de la cinta y a través de su cuenta de Instagram compartió algunas imágenes inéditas detrás de cámaras de la filmación de la película. En ese post aprovechó para compartir unas emotivas palabras sobre cómo vivió su participación en el filme.

“Es muy difícil poner en palabras lo que significa esta película. Cada vez que me senté a verla me emocioné. Me emociona el trabajo que hay detrás, y con el respeto que se logró. Me emociona lo que cuenta y de la forma que se cuenta, lo que significa para tantas familias (...) la experiencia que más me atravesó en mi vida”