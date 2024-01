Sin tapujos ni indirectas: Sofía Vergara confiesa por qué se divorció de Joe Manganiello

“Ya no creo en el amor”: fans de Sofía Vergara y Joe Manganiello decepcionados por su ruptura Foto: Instagram @sofiavergara

Han pasado seis meses desde que Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron el inicio de su divorcio. La pareja, tras siete años de matrimonio, decidió separarse sin especificar motivos de la ruptura.

Ambos parecen poco a poco superar la separación, de la que se supo en su momento que fue muy triste para ambos, ya que según dijeron se seguían queriendo. Sin embargo, a los dos ya se los ha vinculado con nuevas parejas que, aunque no parece nada serio, significa que están definitivamente en páginas diferentes.

Este tiempo que pasó desde el anuncio parece ser suficiente para Sofía Vergara, ya que en una entrevista con El País, confiesa la verdad sobre los motivos que los llevó a romper la hermosa relación que ambos cosechaban.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mi”, dijo Vergara en la entrevista con el medio español, según reseña la revista Quien.

“Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años. Y estoy lista para ser abuela, no madre. Yo ya estoy casi con la menopausia, en una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca”, dijo Sofía, sin tapujos en su charla con El País.