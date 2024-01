Peso Pluma y Carin León encabezan el cartel de Coachella 2024

La temporada de festivales musicales apenas está por comenzar a nivel internacional, es por ello que Coachella anunció todos los detalles de su nueva edición, especialmente sobre los artistas que forman parte del cartel oficial, destacando por la participación de varios latinos.

También te puede interesar: ¿Peso Pluma y Christian Nodal tendrán colaboración juntos?

Coachella se convirtió en uno de los festivales musicales más populares, principalmente por su variedad de propuestas, además del espacio lleno de actividades para que los asistentes puedan disfrutar de su estancia durante un fin de semana.

La nueva edición de Coachella se llevará a cabo del 12 al 14 de abril y nuevamente del 19 al 21 de abril de 2024 en el Empire Polo Club ubicado en Indio, California, pese a que ya existían algunos rumores sobre los artistas que formarían parte, las cuentas oficiales del festival confirmaron las presentaciones.

Cartel de Coachella 2024

Lana del Rey, Doja Cat, No Doubt y Tyler, the Creator son los artistas headliners de Coachella 2024, destacando por la diferencia en su propuesta musical, no obstante, todos comparten la popularidad que han ganado dentro de la industria.

Por otro lado, entre los nombres que llamaron la atención de los fanáticos se encuentran Peso Pluma, Carin León, J Balvin, Young Miko, Bizarrap, Grimes, Sabrina Carpenter, Ice Spice, Justice, Kevin Kaarl, Blur, entre otros.